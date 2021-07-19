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Hem sağlık hem lezzet için ilk gün kurban eti bekletilmeli - Son Dakika

Hem sağlık hem lezzet için ilk gün kurban eti bekletilmeli

19.07.2021 00:58
Hem sağlık hem lezzet için ilk gün kurban eti bekletilmeli, System.String[]

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayramda dikkat edilmesi gereken beslenme alışkanlıkları hakkında uyarılarda bulunan Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, "Kurban eti taze bir et olduğundan dolayı sindirimi zordur bu yüzden eğer çok arzulanmıyorsa ertesi gün dinlendirerek tüketmek daha iyi olacaktır.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayramda dikkat edilmesi gereken beslenme alışkanlıkları hakkında uyarılarda bulunan Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, "Kurban eti taze bir et olduğundan dolayı sindirimi zordur bu yüzden eğer çok arzulanmıyorsa ertesi gün dinlendirerek tüketmek daha iyi olacaktır. Özellikle sindirim sisteminde rahatsızlığı olan kişiler bu konuya daha da hassasiyet göstermeli" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Uzmanlar önümüzdeki bayramda en çok dikkat edilmesi gereken öncelikli unsurun sağlıklı bir kurbanlık seçimi olduğuna vurgu yapıyor. Bayram öncesi özellikle et tüketimi ile ilgili sağlık açısından uyarılarda bulunan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, kurbanlık seçimi, etin saklanması ve pişirilmesi gibi konularda da merak edilen soruları yanıtladı. Prof. Dr. Cüneyt Ulutin etin ilk gün tüketilmesi ile ilgili, "Etin bir gün dinlendirilmesi hem sağlık hem da lezzet açısından önemli" dedi.

Acı çeken hayvanın tadı değişiyor

Seçilen kurbanların veteriner kontrolünden geçmiş olmasına dikkat edilmesini söyleyen Dr. Cüneyt Ulutin, aksi takdirde hayvanlarda bulunan birçok brusella, tüberküloz gibi enfeksiyonlar ya da kist hidatik gibi parazitlerin insanlara rahatlıkla geçebildiğini söyledi. Kurbanlık hayvanın kesimi esnasında da dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Cüneyt Ulutin acemi insanların kurban kesiminde bulunmamasını, daha çok konuya hakim olan kasaplara kesim yaptırmalarını tavsiye etti. Hastanelerde Kurban Bayramı'nda çok sayıda bıçak yaralanması vakalarının görüldüğünü bu konuda dikkatli olunmasını, öte yandan hayvana acı çektirmeden bir kesim yapılması gerektiğini, hayvana acı çektirmenin kurban etinin tadında bozulma meydana getirebileceğini aktardı.

Bir gün dinlendirilen et daha lezzetli oluyor

Kesilen etlerin tüketim zamanının da önemli olduğunu hatırlatan Ulutin, "Hemen tüketildiği zaman kurban eti taze bir et olduğundan dolayı sindirimi zordur. Eğer çok arzulanmıyorsa ertesi güne dinlendirerek tüketmek daha iyi olacaktır. Özellikle sindirim bölgesinde rahatsızlığı olan kişilerde gastrit, şişkinlik, gaz gibi sıkıntılar dışında zaman zaman pankreastan kaynaklanan salgı bozukluklarına bağlı pankreatit gibi durumlarla veya safra kesesi gibi problemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz" dedi.

Kolesterolü olanlar dikkat

Özellikle kolesterol yüksekliği olan kişilerin etin daha çok yağsız kısımlarını tercih etmesini söyleyen Ulutin, "Kan yağlarındaki yükseklikler damarlarda plak oluşmasına sebep olurken ani bir et yüklenmesi sonucunda bu yağların kanda daha da yüksek seviyeye çıkması kalp krizi veya inmeye kadar gidebilecek problemlere yol açabilir. Onun için öğünlerimizi dikkatli seçmeliyiz" diye devam etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla tamamen etten oluşan bir menüden uzak durulmasını söyleyen Ulutin, uzun vadede bunun kansere sebebiyet verebileceğini, kırmızı et ile beraber tüketilen lifli gıdaların kanser yapıcı maddeleri vücuttan atıp kansere karşı koruyacağını söyledi.

Etleri yıkamadan buzdolabına koyun

Etlerin saklanma koşulları hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Ulutin, "Havalar gittikçe sıcaklaşıyor. Etlerin kesimden hemen sonra yıkanmadan buzdolaplarında saklanması gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken ailenin porsiyonuna göre paketleme yapmak. Buzluğa attığınız bir et parçası -20 veya -18 derecede 6 aya kadar muhafaza edilebilir. Ancak oradan çıkarttıktan sonra bu eti çözüp tekrar buzluğa koymanız çok tehlikelidir. Sizi enfeksiyonlara, hatta ölümlere kadar götürebilir. Bu yüzden aile boyu porsiyonlara ayırarak etleri saklamak daha iyidir" dedi.

Izgara ve haşlama yapmak daha iyi

Kızartılarak pişirilen etin yağ oranında artış olabileceğinden dolayı etlerin daha çok haşlama ya da ızgara şeklinde tüketilmesini gerektiğini söyleyen Ulutin, etin az pişirilmesinin parazitleri bulaştırma ihtimalini arttıracağını çok pişirmenin ise ette oluşabilecek kömürümsü siyahlıkların akciğer ya da kalın bağırsak kanserine sebep olabileceğini aktardı.

"Kavurmayı kendi yağında pişirin"

Son olarak kavurmaların taze olarak yapıldığında sindiriminin zor olacağını onun için kavurmayı eti bir gün beklettikten sonra yapmanın daha iyi olacağından bahseden Ulutin, "Kavurmanın kendisine ilave yağ eklememek gerekir. Kendi yağıyla pişmesi hem daha lezzetli olacaktır hem de damarlarımızdaki yağ plaklarını arttırmayacaktır" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Kurban Bayramı, Bayram, Kurban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hem sağlık hem lezzet için ilk gün kurban eti bekletilmeli - Son Dakika


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