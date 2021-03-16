Hem sağlık için yürüdüler hem de çevreyi temizlediler - Son Dakika

Kayseri'de 30 kişilik arkadaş grubu, Koramaz Vadisi'nde sağlık için yürüyüş yaparak, vadide temizlik yaptı.

Kayseri'de doğasever Murat Yavuz ve Muhammed Emin Gürpınar öncülüğünde toplanan 30 kişi, UNESCO listesine giren Koramaz Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenledi. Temiz havada yürüyen arkadaş grubu, havasıyla ve yeşil örtüsüyle meşhur olan Koramaz Vadisi'nde temizlikte yaptı. 12 kilometrelik uzunluğu bulunan vadide ki çöpleri toplayan grup, yaptıkları çalışma ile takdir topladı.

Grup, hafta sonları farklı mekanlarda da hem spor yapıyor hem de etrafı temizliyor. - KAYSERİ