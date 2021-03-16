Hem şair hem polis memuru - Son Dakika

Hem şair hem polis memuru

16.03.2021 14:53
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde görev yapan polis memuru Zekeriya İlhan yaşadığı olayları mısralara döktü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde görev yapan polis memuru Zekeriya İlhan yaşadığı olayları mısralara döktü. Hayatı boyunca şiir yazan polis memuru şiir kitabı çıkardı.

Elazığ'da doğup büyüyen polis memuru Zekeriya İlhan, ilk ve orta öğretimini köy okulunda bitirdikten sonra Maden ilçesinde lise eğitimini tamamladı. Lise döneminde okuduğu şiirler sonrasından yaşadıklarını şiirlerle anlatmaya başladı. 29 yıldır polis memuru olan İlhan, Türkiye'nin birçok bölgesinde görev yaptıktan sonra Bodrum'a atandı. İlhan, halen Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı koruma memuru olarak görev yapıyor. Yaklaşık 9 yıldır Bodrum'da görev yapan İlhan'ın şiir yazdığını duyan Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan polis memuruna bu şiirleriyle kitap çıkarmasını istedi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Arslan'ın da destekleriyle İlhan şiir kitabı olan Rüyadaki Vuslat kitabını çıkardı.

"Gördüğü rüyaya bile şiir yazdı"

Halen Bodrum Cumhuriyet Başsavcısının yanında koruma polisliği yapan İlhan, sevdasını rüyasında görünce kitaba da ismini veren "Rüyadaki Vuslat" şiirini yazdı. Hiç evlenmeyen İlhan bu şiirini ise kitaba koymak istemedi. Mahremiymiş gibi gördüğü şiiri, şair arkadaşlarının ısrarıyla kitabın iç sayfalarına koydu. Çıkardığı kitabın tüm gelirleri ile bir sınıf yaptırmayı planlayan polis memurunun yazdığı şiir kitabı kitap mağazalarında yerini aldı.

Yaklaşık 120 şiir yazdığını ifade eden polis memuru Zekeriya İlhan "Şiirle tanışmam Elazığ'ın Maden ilçesinde liseye giderken Han Duvarları ve Arabacı şiirlerini okuduktan sonra yaklaşık 120 şiir yazdım. Han Duvarları şiirini okurken içimde bir duygu oluştu. O günden sonra şiir yazmaya başladım. İrili ufaklı 120 adet şiir yazdım. Şiirlerimi kitap haline getirmeyi hiç düşünmemiştim. Yazdığım şiirler ajandalarımda, defterlerimde bulunmaktaydı. İleriki zamanlarımda çeşitli şairlerimizin şiirlerini okudukça şiir yazma ve benim şiirlerimi profesyonel olarak yazmaya başladım. Şiirlerim, genellikle aşk üzerine doğa üzerine, sevgi üzerine şiirler yazmaya başladım. Kendimi bildim bileli şiir yazıyorum. Yaşadığım bir anda, duyduğum bir kelimede tanık olduğum herhangi bir olayda şiir aklıma gelebiliyor. Rüyadaki Vuslat şiirim rüyamda gördüklerimden ibaret bir şiirdir. Rüyayı gördükten sonra kalktım ve rüyadaki vuslat şiirini yazdım. Kitabın ismini alan 'Rüyadaki Vuslat' birinci sırada olan 'Miras' şiirim bir cenazede yazmış olduğum bir şiir. Bazı anlarda bir anda oturup şiir yazabiliyorsun. Gördüğün bir olay, yaşadığın bir an, tanık olduklarınla şiir yazabiliyorsun. Rüyamda gördüğüm ve şiire döktüğüm ise benim kalbimdeki, özlem, sevdam. Keşke kavuşsaydım, keşke vuslatım olsaydı, dersiniz ya herkesin kalbinde böyle bir muradı vardır. O sevdamın, o özlemin rüyasını gördüm. ve o rüyayı şiirlerle kaleme döktüm. Bu şiiri yayınlamakta çok tereddüt ettim. Şiir sanki benim mahremim sanki benim özelimdir, herkesin bilmesine gerek yok diye düşünmüştüm. Şair abilerimizin ısrarı üzerine bu şiirimi koydum kitabıma. Kitabın 1'inci şiiri olmasını istediler yüreğim el vermedi. İç sayfalara koyduğum bir şiir. Ama kitaba ismini veren bir şiir oldu" dedi. - MUĞLA

Hem şair hem polis memuru
Hem şair hem polis memuru
Hem şair hem polis memuru
Hem şair hem polis memuru
Hem şair hem polis memuru
Hem şair hem polis memuru
Hem şair hem polis memuru

Polis Memuru, Bodrum, Muğla, Şiir, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hem şair hem polis memuru - Son Dakika


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