Hem sarkıntılık etti hem yaraladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hem sarkıntılık etti hem yaraladı - Son Dakika

Hem sarkıntılık etti hem yaraladı

6 saat önce

Adana'da bir kişi akrabalarına sarkıntılık ettiğini ileri sürdüğü kişi tarafından vuruldu.

Hem sarkıntılık etti hem yaraladı, System.String[]

Adana'da bir kişi akrabalarına sarkıntılık ettiğini ileri sürdüğü kişi tarafından vuruldu.


Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede berberlik yapan Ali A. (25), akrabalarına sarkıntılık ettiğini ve haklarında dedikodu çıkardığını ileri sürdüğü İbrahim T. (31) ile 5 Aralık günü tartıştı. Tartışma küfürleşmeye dönüşünce kavga çıktı. Kavga sırasında İbrahim T., pompalı tüfekle Ali A.'ya ateş etti. Ali A. yaralanınca zanlı olay yerinden kaçtı. Yaralı ise çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı tedavi altına alınırken Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada zanlı İbrahim T. yakalandı. Zanlı emniyette sorgusu tamamlandıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA

Yüreğir, kavga, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kadın sürücü karayolunda otobüsünün önünü kesti, yolu trafiğe kapattı Varis ameliyatı oldu, fil hastası çıktı: Hayatım mahvoldu Sancaktepe'de veliler ve öğrenciler, okul müdürünü protesto etti

Son Dakika Haberleri
16:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Terörist sayısı ilk defa 500'lü rakamlara indi" - Son Dakika Haber
16:24 TBMM Dilekçe Komisyonuna başvuruların yüzde 75'i erkeklerden - Son Dakika Haber
16:24 Eşinin aracını yakan kocaya adli kontrol - Son Dakika Haber
16:22 'Laf atma' cinayetinde milli kick boksçu hakim karşısına çıktı - Son Dakika Haber
16:22 Tarihi eserleri internet üzerinden satışa çıkardı - Son Dakika Haber
16:15 Parti için resmi başvuruyu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama: Partinin logosu ve ismi yarın açıklanacak - Son Dakika Haber
16:02 Avukatlarla doktorlar ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 16:30:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hem sarkıntılık etti hem yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]