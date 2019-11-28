Son Dakika Haberleri: Hem saz yapıyor, hem çalıyor
Son Dakika Kültür Sanat Hem saz yapıyor, hem çalıyor - Son Dakika

Hem saz yapıyor, hem çalıyor

6 saat önce

Hem saz yapıyor, hem çalıyorBURSA - Telli saz ve hediyelik eşyalar yapan Şahmerdan Gül, İnegöl'deki atölyesinde hem bağlama yapıyor, hem de saz çalıp türkü söylüyor.

Hem saz yapıyor, hem çalıyor

BURSA - Telli saz ve hediyelik eşyalar yapan Şahmerdan Gül, İnegöl'deki atölyesinde hem bağlama yapıyor, hem de saz çalıp türkü söylüyor.

Makineleşmeyle birlikte el işçiliği gibi birçok meslek yok olmaya başladı. Müziğin vazgeçilmez enstrümanlarından saz yapımı da bunlardan birisi. Kültür Bakanlığı bağlama sanatçısı Şahmerdan Gül, İnegöl'de bu işi yapan tek kişi. Halk eğitim bünyesine gelenlere bağlama öğreten Gül, aynı zamanda bağlama dersleri de veriyor. En kaliteli bağlama dut ağacından yapılırken, fiyatı ise 4 bin TL civarında. Bağlama alanların mutlaka bir ustasına danışarak alması gerekiyor. Sağlık sektöründen emekli olan bağlama sanatçısı Şahmerdan Gül, yaklaşık 25 yıldır bu işi yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Bir bağlama ancak 6-7 ayda çıkar. En iyi bağlama ise dut ağacında yapılır. Bağlamaların fiyatı 500 ile 5 bin TL arasında. Bu işe merakı olanların sayısı maalesef çok az. Yeni nesil fazla merak etmiyor. İnegöl'de bu işi benden başka yapan yok. Ben halk eğitim bünyesinde hem bağlama yapmayı öğretiyorum, hem de çalmasını. Kendi çocuklarımı da yetiştirdim, onlar da halk eğitim merkezinde öğrencilere ders veriyor. Acele sehpa gibi bağlama yaparsanız o bağlama olmaz, sadece ona benzer. Şu anda işler istediğim gibi değil, ekonomik sıkıntılar yaşanmasından dolayı malzeme pahalı. Vatandaş alamıyor. Sanatla uğraşmak kolay değil, sabır istiyor, emek istiyor. Hiç bir karşılık beklemeden işini bitirmek lazım".

Hem saz yapıyor, hem çalıyor

Kültür Bakanlığı, Bağlama, İnegöl, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
2020 yılı bütçesi 2 milyar 980 milyon TL olan İETT, 3 yeni alanda atılım yapacak Tehlike saçan slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik tazminat davası

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 16:12:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hem saz yapıyor, hem çalıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]