Üye Girişi
Hem serinlemek hem de şifa bulmak isteyenler Van Gölü'nde sezonu açtı - Son Dakika

Hem serinlemek hem de şifa bulmak isteyenler Van Gölü'nde sezonu açtı

15.06.2021 19:04

Hem serinlemek hem de şifa bulmak isteyenler Van Gölü'nde sezonu açtı Güzel koyları ve sahilleriyle Ege ve Akdeniz'i aratmayan Van Gölü sahilleri hem serinlemek hem de şifa bulmak isteyenlerin uğrak mekanı oldu.

Hem serinlemek hem de şifa bulmak isteyenler Van Gölü'nde sezonu açtı

VAN - Güzel koyları ve sahilleriyle Ege ve Akdeniz'i aratmayan Van Gölü sahilleri hem serinlemek hem de şifa bulmak isteyenlerin uğrak mekanı oldu.

Soğuk havaların ardından sezonu geç açan vatandaşlar, son bir haftadır etkisini artıran sıcaklar karşısında soluğu Van Gölü'nde alıyor. Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olan Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Halk Plajı ve Ayanıs Halk Plajı, hem serinlemek hem de şifa bulmak isteyen vatandaşların akınına uğruyor. Akdeniz ve Ege sahillerinden farksız olan Van Gölü sahilleri, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarla her gün binlerce kişiyi ağırlıyor.

3 bin 755 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü sahilleri, Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen birçok kişiyi misafir ediyor. Havadan drone ile görüntülenen Van Gölü sahillerindeki güzellikler ise görenleri hayran bırakıyor.

"Van Gölü suyunun geleneksel tedavi olarak çeşitli yönlerinin olduğunu biliyoruz"

Sıcakların başlamasıyla Van Gölü'ne yüzmeye gelen Sağlık Teknikeri Suat Barçin, "Egzama rahatsızlığım var. Van Gölü'ne girdiğim zaman düzeliyorum. Bununla birlikte sinüzit rahatsızlığım var ve sinüzit yolunu da açıyor. Van Gölü suyu sodalı olduğundan dolayı şifa kaynağıdır. Bütün halkımızı Van Gölü'ne bekliyoruz. Buradaki güzellikleri hep birlikte yaşamayı, pandemi sonrası hep birlikte eskiye dönerek Van Gölü'ne girmeyi bekliyoruz. Van Gölü suyunun geleneksel tedavi olarak çeşitli yönlerinin olduğunu biliyoruz. Cilt hastalıklarına iyi geldiğini, egzama ve saçlarda oluşan kepeğe de iyi geldiğini biliyoruz. Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajında insanı sıkacak bir kalabalık yok, imkanlar çok iyi, yollar iyi, belediyenin sunduğu imkanlar çok fazla. Şu anda temiz su, lavabo, park alanları, çocukların eğlenebileceği, zaman geçirebileceği bir sürü alan var. Van halkı paylaşımcı ve sıcakkanlı insanlar, buradaki güzellikleri paylaşmayı seven bir halk. Van halkını da, Van'ın dışında yaşayan insanlarımızı da Van Gölü'ne bekliyoruz" dedi.

"Van güvenilir bir şehir"

"Van'da şu anda korona virüs sorunu yok" diyen Sağlık Teknikeri Suat Barçin, "Pandemi sürecinde bir ara hastanemiz yoğunlaştı, ama şu an aşı seviyemiz iyi durumda. Pandemi döneminde ayırdığımız yatak sayımız şimdi düştü. Bu anlamda korona virüs vakaları Van'da düşmüş durumda. Van güvenilir bir şehir. Her türlü ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir kent. Herkesi buraya bekliyorum. Van'ın güzelliklerini birlikte paylaşalım. Beraber yüzüp, beraber eğlenelim. Pandemiden önceki duruma dönmeyi umut ediyoruz" diye konuştu.

Pandemi kısıtlamalarının ardından açılan sezonla Van Gölü'ne yüzmeye geldiklerini söyleyen Aycan Altınal isimli vatandaş da, "Bugün mavi bayraklı halk plajındayız. Tuşba Belediyesi bünyesinde bulunan bu mavi bayraklı halk plajı gerçekten çok temiz, suyu çok berrak. Ailece gelip güzel zaman geçirebileceğimiz, yüzebileceğimiz, piknik yapabileceğimiz bir alan oluşturulmuş. Emeği geçenlere buradan teşekkür ediyoruz. Pandemi nedeniyle evlere tıkılıp kaldık. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte kendimizi buraya attık. Gerçekten çok güzel ve çok memnun kaldık" şeklinde konuştu.

Yüzmeye gelen vatandaşlar, denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olan Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Halk Plajı ve Ayanıs Halk Plajı için Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'a teşekkür etti.

Hem serinlemek hem de şifa bulmak isteyenler Van Gölü'nde sezonu açtı
Hem serinlemek hem de şifa bulmak isteyenler Van Gölü'nde sezonu açtı
Hem serinlemek hem de şifa bulmak isteyenler Van Gölü'nde sezonu açtı
Hem serinlemek hem de şifa bulmak isteyenler Van Gölü'nde sezonu açtı

Van Gölü, Akdeniz, Ege, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hem serinlemek hem de şifa bulmak isteyenler Van Gölü'nde sezonu açtı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Hafıza kaybı yaşayanlara hatırlatma yapalım 18:54 Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Hafıza kaybı yaşayanlara hatırlatma yapalım Son Dakika: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Forvet oyuncusu Serdar Dursun'la resmi sözleşme imzalandı 18:32 Son Dakika: Fenerbahçe ilk transferini yaptı! Forvet oyuncusu Serdar Dursun'la resmi sözleşme imzalandı Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi 18:01 Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi
Deprem bölgesi olan Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık meydana geldi 17:50 Deprem bölgesi olan Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık meydana geldi Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı 17:13 Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor 16:57 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor
Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla 16:33 Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü 15:49 Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü

Son Dakika Haberleri
17:49 Deprem bölgesi olan Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık meydana geldi
17:44 Kars eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile 3 sanık Kobani eylemleri davası kapsamında adli kontrol şartıyla tahliye edildi
17:42 Doping testi pozitif çıktığı için men cezası almıştı! Rekortmen atlet, yediği domuz etinden şüpheleniyor
17:41 Yol kazısında 57 milyon yıllık fosil bulundu, Türk arkeolog görür görmez değerini anladı
17:14 Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma
17:12 Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı
17:11 Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor
17:06 Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu
17:00 BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda
16:56 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor
Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek         
19:01
İtfaiyecinin en zor anları! Görev için gittiği kazada ölen kişi kızı çıktı İtfaiyecinin en zor anları! Görev için gittiği kazada ölen kişi kızı çıktı         
18:40
Şehirler arası seyahatte yüzde 50 koltuk sınırlamasına yeni düzenleme! Aileler yan yana oturabilecek Şehirler arası seyahatte yüzde 50 koltuk sınırlamasına yeni düzenleme! Aileler yan yana oturabilecek         
18:09
Mansimov'un Yalıkavak Marina'nın satışıyla ilgili açtığı davada 4 kişi beraat etti Mansimov'un Yalıkavak Marina'nın satışıyla ilgili açtığı davada 4 kişi beraat etti         
17:57
Doping testi pozitif çıktığı için men cezası almıştı! Rekortmen atlet, yediği domuz etinden şüpheleniyor Doping testi pozitif çıktığı için men cezası almıştı! Rekortmen atlet, yediği domuz etinden şüpheleniyor         
17:42
Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor         
17:11
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti         
16:47
17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa 17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa         
16:00
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti         
15:17
Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi         
14:21
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı         
12:00
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 19:12:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hem serinlemek hem de şifa bulmak isteyenler Van Gölü'nde sezonu açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement