Hem simit yedi, hem hırsızlık yaptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hem simit yedi, hem hırsızlık yaptı - Son Dakika

Hem simit yedi, hem hırsızlık yaptı

6 saat önce

Zonguldak'ta bir hırsızlık zanlısı, girdiği kuaför dükkanından iş yeri çalışanına ait çantayı alarak kaçtı.

Hem simit yedi, hem hırsızlık yaptı, System.String[]

Zonguldak'ta bir hırsızlık zanlısı, girdiği kuaför dükkanından iş yeri çalışanına ait çantayı alarak kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde zanlının hırsızlık sırasında simit yiyerek rahat tavırlar takınması dikkatlerden kaçmadı.


Edinilen bilgiye göre olay, Gazipaşa Caddesi üzerindeki bir iş hanının üçüncü katında yaşandı. Hırsızlık zanlısı R.K., kapısının açık olduğunu gördüğü kuaför dükkanının içine girdi. Önce etrafı gözetleyen hırsızlık zanlısı, bir taraftan da simit yiyerek rahat tavırlar takındı. Etrafı kolaçan ettikten sonra harekete geçen zanlı R.K., ardından iş yerinde çalıştığı öğrenilen H.B.'ye ait çantayı alarak kayıplara karıştı.


Olayın ardından çantasını bulamadığını fark eden iş yeri çalışanı H.B., güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde çantasının hırsızlık zanlısı tarafından çalındığını gördü. Bunun üzerine polis ekiplerine haber verildi. Ekipler de güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Başlatılan çalışma kapsamında kent merkezinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, şüpheli R.K.'yı durdurdu. Yakalanan hırsızlık zanlısı ekiplerce yakalanarak polis merkezine götürüldü.


Yaşanan hırsızlık olayı ise iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Gazipaşa, Kuaför, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:52 Kaynak: İHA
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