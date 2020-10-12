Hem spor hem sanat - Son Dakika

Altındağlı gençler hem sanatta hem de sporda harika işler başarmaya devam ediyor.

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinde sanat ve spor branşlarında kurslara katılan gençler, her iki alanda da başarılarıyla göz dolduruyor. Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerine devam eden gençlerin büyük çoğunluğunun hem sanat hem de spor dallarıyla aynı anda ilgilendiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Hem spor hem de sanatla, özellikle de müzikle aynı anda ilgilenen gençlerimizle gurur duyuyoruz. Önce spor aktivitelerini yapıp sonra müzikle kendilerini geliştiriyorlar. Her ikisine de zaman ayırıyor ve başarıyorlar. 'Z kuşağı' olarak tabir edilen yeni nesil, gerçekten sağlam adımlarla geliyor. Hepsinden çok umutluyum" dedi. Karapürçek Gençlik Merkezi'nde kurslara katılan gençlerle sohbet eden Başkan Balcı, enstrüman çalan gençleri dinleyip, ardından ise spor aktivitelerini izledi.

"Tüm çabamız çocuklarımız için"

Hem bir enstrüman çalıp hem de bir spor branşıyla ilgilenen gençler olduğunu görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı "Tüm çabamız çocuklarımızı daha iyi bir geleceğe hazırlamak... Bu nedenle anne babalardan çocuklarını sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendirmelerini rica ediyorum. Bu kurslar sayesinde çocuklarımız ilgi duyduğu bir alanda kendini geliştirebilir ve hatta geleceğine yön verebilir" dedi.

Gençlik merkezleri ücretsiz

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinin her birinde, gençlerin büyük ilgi gösterdiği her alanda kursların olduğunu hatırlatan Başkan Balcı "İsteyen herkesin ücretsiz olarak yararlanabildiği bu kurslar, gençlerin sadece fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamakla kalmıyor, okuldaki ders başarılarını da çok olumlu derecede etkiliyor. Bu nedenle Altındağ'da faaliyet gösteren 16 Gençlik Merkezimizde, sadece Altındağ'ın değil, ülkemizin geleceği için de çocuklarımızı kültür, sanat ve sporla buluşturuyoruz. Kurslarımızda eğitimcilerimiz tarafından yetenekli çocukları belirleyerek, spor ve sanata yönlendiriyoruz. Sanata ve spora yönlendirilen çocuklarımızın eğitim hayatında da başarılı olduğunu gözlemliyoruz ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA