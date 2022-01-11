Hem suçlu hem güçlü! Marmaray'da maske takmayan kadınlar, herkesi çileden çıkardı! Dava açacaklarmış - Son Dakika

Dün öğle saatlerinde Gebze- Halkalı Marmaray Hattı'nda diğer yolculardan gelen uyarılara aldırış etmeyen 2 kadın yolcu, maskelerini takmadan yolculuk yaptı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ DE İKNA EDEMEDİ

Bunun üzerine yolcular özel güvenlik görevlilerine haber verildi. Gelen güvenlik görevlileri 2 kadını ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren ikna çabaları neticesinde tren Pendik istasyonunda durduruldu.

İNMEK İÇİN AVUKATLARININ GELMESİNİ ŞART KOŞTULAR

Güvenlik amiri, kadın yolcuların inmesini istedi, ancak kadınlar avukatları gelmeden inmeyeceklerini söyledi. Bu sırada tren birkaç dakika bekletildi. Diğer yolcular da işlerine geç kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Bunun üzerine 2 kadın güvenlik görevlileri tarafından zorla trenden indirildi. Ardından tren tekrar hareket etti.