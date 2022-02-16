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Hem suçlu hem güçlü! Şüpheli polislere tepki gösterdi: Çektirme abi - Son Dakika

Hem suçlu hem güçlü! Şüpheli polislere tepki gösterdi: Çektirme abi

16.02.2022 11:21

Antalya'da üst geçitteki asansörün demirlerini çalmak üzereyken ceplerinde çok sayıda açık ağız anahtarla yakalanan hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekip otosuna bindirilmek istenen şüpheli, gazetecilere çekim yapma imkanı tanındığını öne sürerek polise tepki gösterdi.

Dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi, Gazi Bulvarı üzerindeki yaya üst geçidinde yaşanan olayda üst geçitteki asansörün demirlerini sökmeye çalışan bir kişinin olduğunu görenler, polise ihbarda bulundu. İhbarla birlikte olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi ceplerinde çok sayıda açık ağız anahtarla suçüstü yakaladı.

"ÇEKTİRME ABİ"

İsminin Halit B. (28) olduğu öğrenilen şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilerin görüntü almamasını istedi. Polisin ekip otosuna bindirmesine de direnen Halit B., gazetecilere çekim yapma imkanı tanındığını ileri sürerek polise 'Çektirme abi' diye tepki gösterdi. Şüpheli, araca bindirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

İşte olay anından kareler;

Üst geçit asansör kabininden demir çalarken yakalandı, polise 'çektirme abi' dedi
Üst geçit asansör kabininden demir çalarken yakalandı, polise 'çektirme abi' dedi
Üst geçit asansör kabininden demir çalarken yakalandı, polise 'çektirme abi' dedi
Üst geçit asansör kabininden demir çalarken yakalandı, polise 'çektirme abi' dedi
Hem suçlu hem güçlü! Şüpheli polislere tepki gösterdi: Çektirme abi
Hem suçlu hem güçlü! Şüpheli polislere tepki gösterdi: Çektirme abi
Hem suçlu hem güçlü! Şüpheli polislere tepki gösterdi: Çektirme abi
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Muratpaşa, Polis, Gazi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hem suçlu hem güçlü! Şüpheli polislere tepki gösterdi: Çektirme abi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hem suçlu hem güçlü! Şüpheli polislere tepki gösterdi: Çektirme abi - Son Dakika
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