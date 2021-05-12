Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti! - Son Dakika

Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti!

12.05.2021 11:09

İstanbul Kadıköy'de bir kadın yolcu bindiği takside maskesini indirip çay içmek istedi. Bunun üzerine taksici, kadın yolcuyu uyardı. Uyarılara aldırmadan çayını içen kadın yolcu ile şoför tartışmaya başladı. Taksi şoförüne tehditler savuran kadın, "Bu özel araba, bana çay içemezsin diyemezsin. Sana gereken dersi verecekler, çok şaşıracaksın" sözlerini sarf etti. O anlar, cep telefona kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Kadıköy'de yaşanan olayda, Suadiye'den Kozyatağı Metro durağına gitmek isteyen kadın yolcu taksiye bindi. Yolculuk başladığı sırada yolcu maskesini indirip çay içmeye başlayınca taksi şoförü pandemi döneminden dolayı yolcuya takside çay içmemesi ve maske takması konusunda sözlü uyarıda bulundu.

UYARILARA ALDIRIŞ DAHİ ETMEDİ

Uyarı sonrası kadın yolcu davranışına devam etti. Taksi şoförü cep telefonuyla görüntü alarak kadın yolcuya tekrar uyarıda bulundu. Bu kez sinirlenen kadın ile taksi şoförü arasında sözlü tartışma yaşandı.

''SANA GEREKEN DERSİ VERECEKLER, ÇOK ŞAŞIRACAKSIN''

Uyarıların artması ile aşırı sinirlenen kadın yolcu taksiden inmek istedi. Taksi şoförüne bağıran yolcu, "Bu özel araba, bana çay içemezsin diyemezsin. Sen taksiciliği bilmiyorsun, öğreneceksin. Benim acelem var, seninle uğraşamam. Sana gereken dersi verecekler, çok şaşıracaksın. Ne olduğunu anlayacaksın. Çay içiyorum, terbiyesizlik yaptın" diye tehditte bulundu. Öte yandan taksi şoförü ile kadın yolcu arasında "maskeni tak" tartışması, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti!

Suadiye, Kadıköy, Taksi, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti! - Son Dakika


YORUMLAR (5)
  • Cahillik: Siz kimsiniz kimi tehdit ediyorsunuz cahil insanlar öncelik hayatta insan olmayi öğrenmek once bunu başarın Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
  • qamil: Bu covid en çok kadınların piskolijisini bozdu. Altın günleri dedikodu partileri olmayınca beyin hata veriyor. Piskoloji eğitimı sart oldu Cevap Yaz 14 4 Yayından Kaldır
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