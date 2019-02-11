Son Dakika Haberleri: Hem Tarihini Öğrendiler Hem Yemeğini Yaptılar

Hem Tarihini Öğrendiler Hem Yemeğini Yaptılar

1 saat önce

Sağlıklı ve doğal beslenmeye önem verenler bir taraftan Girit mutfağının inceliklerini bir taraftan da otların Roma'ya ve Osmanlı'ya uzanan ilginç tarihini öğrendiler.

Hem Tarihini Öğrendiler Hem Yemeğini Yaptılar, System.String[]

Düzenlediği sıradışı tarih eğitim ve seminerleri ile dikkat çeken Tarihçi – Yazar Pınar Sözer Tonga bu defa yemek atölyesine yeni bir boyut kazandırdı. Urla'da düzenlenen yemek atölyesinde hem yemek yapıp hem de yemekleri yapılan otların tarihini dinleyen katılıncılar farklı bir yemek atölyesinin keyfini çıkardılar. Katılımcılar, 'Sihirli Tarih İle Girit Kültürü ve Yemek Atölyesi'ne katılanlar hem yemek yaptılar hem de otların tarihini dinlediler. Haftasonu Urla'da gerçekleştirilen atölye çalışmasında sağlıklı ve doğal beslenmeye önem verenler, Girit kültürü ve lezzetleriyle tanışırken, Giritliler ise otların Roma ve Osmanlı'ya uzanan hikayesini öğrenerek mutfak kültürlerinin tarihiyle tanışıp neden ot yemeklerini sevdiklerini keşfettiler.

Tarihle iç içe düzenlenen yemek atölyesinin gördüğü ilgi üzerine Mart ayında ikincisinin düzenlenmesine karar verildi. Girit Kültürü ve Yemek Atölyesi 2'nin konusu ise 'Antikçağ'dan Cumhuriyet'e Kadın Kimliği ve Küçük Atıştırmalıklar' olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:24 Kaynak: Bültenler

Roma, Güncel
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