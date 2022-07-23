Hem tıp doktoru hem mühendis ofisimize geldi!

Aynı alanda birçok farklı meslek bulunuyor ancak tıp ve mühendislik gibi hem zor hem de yüksek dikkat gerektiren bölümleri aynı anda okumak büyük meziyet gerektiriyor. İşte tam bu noktada İbrahim Ethem Hamamcı, Medipol Üniversitesi'nde iki bölümü de aynı anda okuyarak tüm üniversite okumaya hazırlanan öğrencilere örnek oluyor. Peki üniversite tercihini nasıl yaptı?

İbrahim Ethem Hamamcı iki bölümü nasıl okuyor?

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2016 yılında LYS Birincisi olarak İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesini tercih eden ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde çift anadal yapan İbrahim Ethem Hamamcı, doktora yapmak için İsviçre'yi tercih etti. Ivy League'de yer alan Yale ve Pensilvanya gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinden burslu doktora teklifleri alan Hamamcı, tercihini İsviçre Zürih Üniversitesi doktora programından yana kullandı.

Zürih Üniversitesinde araştırma görevlisi olacak olan Hamamcı, akademik çalışmalarını Zürih Üniversite Hastanesi ve Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü Yapay Zeka Merkezi ile sürdürecek. Makine öğrenmesi ve medikal görüntü işleme alanlarında uzmanlaşacak Hamamcı'nın doktora danışmanlığını ise Prof. Dr. Bjoern Menze yapacak.

Ivy League'de yer alan Yale ve Pensilvanya gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinden burslu doktora teklifleri alan Hamamcı, tercihini İsviçre Zürih Üniversitesi doktora programından yana kullandı. Zürih Üniversitesinde araştırma görevlisi olacak olan Hamamcı, akademik çalışmalarını Zürih Üniversite Hastanesi ve Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü Yapay Zeka Merkezi ile sürdürecek.