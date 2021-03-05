Hem torunları için dikiyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar - Son Dakika

Hem torunları için dikiyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar

05.03.2021 21:12

Hem torunları için dikiyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar 'Öğrenmenin yaşı yok' dediler, torunları için kursa yazıldılar, şimdi internetten satış yapıyorlar 52 yaşındaki kursiyer Fatma Yılmaz: "Şimdiye kadar boşuna evlerde durmuşuz" Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı...

Hem torunları için dikiyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar

'Öğrenmenin yaşı yok' dediler, torunları için kursa yazıldılar, şimdi internetten satış yapıyorlar

52 yaşındaki kursiyer Fatma Yılmaz:

"Şimdiye kadar boşuna evlerde durmuşuz"

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde yaşları 50 ila 70 arasında değişen kadınlar, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan dikiş kurslarına büyük rağbet gösteriyor. Özellikle torunları ve çocukları için kıyafet dikmeyi öğrenen kadınlar, ürettikleri ürünleri sosyal medyadan da satarak, aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Şehzadeler ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, ilçenin başta kırsal kesim olmak üzere her mahallesinde ev hanımları ve gençlere yönelik çeşitli kursları açmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Karaağaçlı Mahallesi'ne de dikiş kursu açan halk eğitimi merkezi müdürlüğü, mahallelinin büyük ilgisiyle karşılaştı. Yaşları 50 ila 70 arasında değişen kadınlar, kursa katılım göstererek dikiş dikmeyi en ince ayrıntısına kadar öğreniyor. Aldıkları eğitim sonrası başta torunları olmak üzere yakın çevresine; kıyafet, masa örtüsü, nevresim takımı gibi ürünler diken kadınlar, ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla internet üzerinden satışa da başladı.

Torununa bebek karyola takımı yapabilmek için kursa katıldığını belirten 52 yaşındaki kursiyer Fatma Yılmaz, "Yaklaşık 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde öğrendim ve torunuma bebek karyola takımı yapıyorum. Halk eğitimi merkezi müdürlüğünün bize verdiği eğitim sayesinde her şeyi öğrendik. Şimdiye kadar boşuna evlerde durmuşuz. Yaptığım işleri internete koydum. Oradan görüp soran ve bana iş yaptırmak isteyenler bile var. İyi ki gelmişim, aile bütçesine de katkım olacağı için çok mutluyum" dedi.

Kursiyerlerden 7 torun ve çocuk sahibi olan 69 yaşındaki Şekür Erdoğan ise "Dikiş yapmayı biliyorum ama kendimi geliştirmek için kursa katılıyorum. Benim 7 torunum var, onlar için kıyafetler ve çeşitli ev gereçleri dikiyorum. Kurs sayesinde dışarıya iş yapacak konuma geldim ve komşularıma ufak çaplı işler yapmaya başladım. Sosyal medyayı kullanıyorum ve hesabımdan yaptığım işlerin reklamını yaparak aile bütçesine katkı sağlamış oluyorum" diye konuştu.

Eski kot pantolonlardan torunu için omuz çantası yaptığını kaydeden kursiyerlerden 67 yaşındaki 4 çocuk ve 4 torun sahibi Sare Gökmen ise "Birkaç senedir kursa katılıyorum ve kendimi sürekli geliştiriyorum. Eski ve atıl olan pantolonlardan torunum için omuz çantaları yapıyorum. Kursa katıldığım için çok mutluyum, aile bütçesine de katkı sağlıyorum" dedi.

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açtıkları kursa büyük ilgi olduğunu belirten kurs eğitmeni Esma Türkoğlu da "12 kursiyerimiz var. Pijama takımı üretiyoruz, pardösü dikiyoruz, nevresim takımları gibi çok şeyler öğretiyoruz. Kursa katılan kadınlarımız, torunlarına giyecek, kızlarına çeyiz yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu ise her mahalleye bir kurs projesi kapsamında ilçenin yüzde 30'luk kısmında kursların aktif hale geldiğini kaydetti. Kuşçuoğlu, "Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak yaklaşık 2 bin nüfusa sahip Karaağaçlı Mahallesindeki kurslarımız 5 yıldır devam ediyor. Sayın Bakanımızın mahalle muhtarlarına gönderdiği mektupta belirttiği gibi her mahallemizde bir kursun olması için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Gördük ki öğrenmenin yaşı yok, kursa katılan kursiyerlerimizin büyük çoğunluğu torunlarına bir şeyler dikmek için kursa katılmışlar ve torunları için çok şeyler dikmeye başlamışlar. Kursa katılanlar hem ihtiyaçlarını karşılıyor, hem de evlerine katkı sağlayacak şekilde bir gelir elde ediyorlar" dedi.

Hem torunları için dikiyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar
Hem torunları için dikiyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar
Hem torunları için dikiyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar
Hem torunları için dikiyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar

Halk Eğitimi Merkezi, Fatma Yılmaz, Şehzadeler, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hem torunları için dikiyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar - Son Dakika


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