Hem trafik ekipleri hem asayiş ekipleri kuş uçurtmuyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hem trafik ekipleri hem asayiş ekipleri kuş uçurtmuyor - Son Dakika

Hem trafik ekipleri hem asayiş ekipleri kuş uçurtmuyor

6 saat önce

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerine hız vermeden devam ediyor.

Hem trafik ekipleri hem asayiş ekipleri kuş uçurtmuyor, System.String[]

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerine hız vermeden devam ediyor. Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, denetimlerine aralıksız devam ediyor.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri denetimlerine hız vermeden devam ediyor. Trafik ve asayiş ekipleri şehrin değişik noktalarında zaman zaman denetimler yaparak suç ve suçluların önüne geçmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Özellikle asayiş ekiplerinin denetimlerinde sık sık silah ve uyuşturucu maddeye rastlanırken. ekipler denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam edeceklerini bildirdiler. - DÜZCE

Düzce Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:03 Kaynak: İHA
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