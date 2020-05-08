"Hem Türkiye ligi hem de Euroleague kupasını kazanmak istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Hem Türkiye ligi hem de Euroleague kupasını kazanmak istiyoruz' - Son Dakika

"Hem Türkiye ligi hem de Euroleague kupasını kazanmak istiyoruz"

6 saat önce

Anadolu Efes'in kaptanı milli basketbolcu Doğuş Balbay, salgın dönemini geride bıraktıktan sonra hem lig kupası hem de Euroleague kupasını kazanmak istediklerini söyledi.

Anadolu Efes'in kaptanı milli basketbolcu Doğuş Balbay, salgın dönemini geride bıraktıktan sonra hem lig kupası hem de Euroleague kupasını kazanmak istediklerini söyledi.

Anadolu Efes'te forma giyen basketbolcu Doğuş Balbay, sosyal medyada katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki oyuncu, örnek aldığı basketbolcunun Arjantinli oyuncu Manu Ginobili olduğunu vurgulayarak, "Birçok oyuncuyu çok yakından takip ettim. Odamda Kobe Bryant, Allen Iverson, Vince Carter posterleri vardı. Tabii ki biraz daha da bilerek oynamaya başladığım zaman için Ginobili'nin hırsı ve sahada yaptıkları benim dikkatimi çekiyordu. Onu çok izledim. Canlı da izleme fırsatı buldum. Örnek aldığım sporculardandır" şeklinde konuştu.

"DİĞER TAKIMLARA GÖRE AVANTAJIMIZ VAR"

Korona virüs salgını nedeniyle maçlara verilen aranın ardından müsabakalara geri dönüşün kendileri için zor olacağını belirten Balbay,"Bizim diğer takımlara oranla şöyle bir avantajımız var. 1-2 senedir çekirdek kadroyu koruduk. O avantajı kullanabiliriz. Fizik ve kondisyon olarak bu mücadeleye ne kadarımız hazır olacak göreceğiz. 8 haftalık aradan sonra kora kor mücadele kolay olmayacak. İlk defa böyle bir şey başımıza geliyor. Şu anda bir şey söylemek kolay değil. Basketbol temas gerektiren bir spor. Antrenman ve maçlara başladığımızda ilk etapta kolay olmayacaktır. Belki bunu Efes olarak avantaja çevirebiliriz. Çok derin bir kadromuz var. 2 yıldır birlikte oynuyoruz" diye konuştu.

"SEYİRCİSİZ MAÇLAR MOTİVASYON AÇISINDAN İÇ AÇICI OLMUYOR"

Deneyimli basketbolcu, liglerin olası başlama durumunda ilk etapta oynanacak seyircisiz müsabakaların kendileri için motivasyon eksikliğine sebep olabileceğinin altını çizerek, "Maçlar ertelenmeden bir iki maçı seyircisiz oynadık. Bizler için o tür maçlar motivasyon açısından çok iç acıcı olmuyor. Bir Sinan Erdem'de kapalı gişe oynadığımız maçlarla seyircisiz maçlar arasında dağlar var. Motivasyonu kaybedebiliyorsunuz. Rakibin sesini duyabiliyorsunuz. Uyku gibi bir şey saha içinde 15 bin kişi olmayınca uykuya dalamıyorsunuz. Muhtemelen seyircili oynadığımı maçlarla seyircisiz oynadığımız maçlar arasında fark olacaktır" ifadelerini kullandı.

"MAÇA ÇIKMADAN ÖNCE DİŞLERİMİ FIRÇALARIM"

Maçlara çıkmadan önce genelde müzik dinleyerek motive olduğunu aktaran Doğuş Balbay, herhangi bir totemi olmadığını da ifade edip, "Genelde karışık listem var. Oradan yüzde 90 yabancı hip-hop ya da rap dinliyorum. Kendimi motive edebilmek için özel bir şarkımı yok. Totem olarak maçlardan önce soyunma odasında dişlerimi fırçalarım. Bu bende bir alışkanlık. Genelde dişlerimi fırçalayıp maça çıkarım. Onun dışında totemim yok" açıklamasını yaptı.

"AMERİKA DURANT'İ KONUŞURKEN O PLAYSTATİON OYNUYORDU"

Doğuş Balbay, aynı üniversitede okuduğu Kevin Durant ile ilgili de konuşarak şu ifadelere yer verdi:

"Aynı üniversiteye gitmem benim için çok farklı bir tecrübeydi. Ben üniversiteye başladığımda o draft oldu. Ziyarete gittiğimde draft süreci başlamıştı. O draft olmadan Teksas'ta 15-20 günlük bir beraberliğimiz oldu. Televizyonda Kevin Durant draftta birinci olacak mı diye bütün Amerika onu konuşurken o arkadaşlarıyla playstation oynuyor ve haberlere bakmıyordu. İlginç bir karakterdi. Burnu havada olmayan çalışkan ve mütevazı bir oyuncuydu. Draft edildikten sonra da her yaz 3-4 antrenörle sabah 6'da başlayıp, 7-8'de antrenmanını bitiriyordu. Biz antrenmana gittiğimizde Kevin Durant antrenmanı bitap bir halde bitirmiş oluyordu. Aynı sahayı paylaşmak, aynı okulu paylaşmak çok değişik bir tecrübe oldu" ifadelerini kullandı.

"SON SIRALARDAN ÇIKIP, FİNAL-FOUR OYNAMAK RÜYA GİBİYDİ"

Başarılı oyun kurucu, Euroleague'de son sıralarda bitirdikleri sezonun ardından bir sonraki sezonda da final-four oynamanın unutulmaz olduğunu dile getirerek, "Geçen seneki final-fouru unutamıyorum. Bir önceki sezon ligi sonda bitirip sonraki sezon final-four oynamak rüya gibiydi. Kupaya da çok yakındık. CSKA gibi tecrübeli takıma yenildik" değerlendirmesini yaptı.

"EVDE KAYBETTİĞİMİZ CSKA MAÇINI UNUTAMAM"

Bu sezon kendisini en etkileyen mücadelenin sorulması üzerine Doğuş Balbay, "Evde kaybettiğimiz CSKA maçı. 15 bin kişinin üstünde bir seyirciyle oynadık. Geçen senenin hırsı vardı üzerimizde ama o kadar iyi oynadığımız maçta Mike James ve arkadaşlarına son saniye basketiyle yenildik. Oradaki atmosferi seyirci coşkusunu unutamam keşke galibiyetle dönebilseydik" yanıtını verdi.

"HEM LİG HEM DE EUROLEAGUE KUPASINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Salgın dönemini geride bıraktıktan sonra sezonu iki kupayla kapatmak istediklerinin altını çizen başarılı basketbolcu, "Bir an önce umarım salgınından kurtuluruz. Hayat biraz olsun normale döner diye umuyorum. Sezon devam eder mi bilemiyoruz. Bu kadar güzel giden bir sezon her iki kulvarda da hem Türkiye hem Euroleague'de devam ediyorduk. Zevk veren bir basketbol oynuyorduk. Şu anda pandemi ile savaşıyoruz. Basketbolu ikinci plana atmış durumdayız. İnşallah bu virüsten kurtulur hayatımıza dönersek hem Türkiye'de hem de Euroleague kupasını kazanmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Anadolu Efes, Doğuş Balbay, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 10:55 Kaynak: İHA


Son Dakika

Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı
Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez         
00:37
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti         
00:10
İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti         
00:08
Kedi saldırısından kurtarılan Angut kuşları doğaya salındı Kedi saldırısından kurtarılan Angut kuşları doğaya salındı         
00:07
Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler         
23:59
Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Mesut'un menajeri Erkut Söğüt: Sözleşme bitince kararımızı vereceğiz Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Mesut'un menajeri Erkut Söğüt: Sözleşme bitince kararımızı vereceğiz         
23:53
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs sivrisinek ya da ev sinekleri ile bulaşmıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs sivrisinek ya da ev sinekleri ile bulaşmıyor         
23:29
Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı         
23:15
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi         
23:10
Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı         
22:59
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi         
22:48
Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti'nin oyu arttı, CHP'nin oyu ise azaldı Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti'nin oyu arttı, CHP'nin oyu ise azaldı         
22:29
Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor         
22:21
İngiltere Premier Lig Yönetimi, maçı 8 Haziran'da başlatmayı planlıyor İngiltere Premier Lig Yönetimi, maçı 8 Haziran'da başlatmayı planlıyor         
22:01
"Ty" adıyla bilinen ünlü rapçi Ben Chijioke, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
22:00
ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:36
Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan: Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan: Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor         
21:32
Batman Valisi Hulusi Şahin: Vaka sayılarımız artıyor, tedbir almazsak bayram bize zehir olacak Batman Valisi Hulusi Şahin: Vaka sayılarımız artıyor, tedbir almazsak bayram bize zehir olacak         
21:07
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi         
20:59
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak         
20:58
Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir         
20:42
Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı         
20:22
Sağlık Bakanı Koca, video paylaşarak uyardı: Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir Sağlık Bakanı Koca, video paylaşarak uyardı: Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir         
20:11
Atletico Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Atletico Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:10
Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı         
19:47
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var         
19:44
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi         
19:36
Baba, boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü Baba, boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü         
19:33
Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi         
19:19
Galatasaray'da Fatih Terim ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı Galatasaray'da Fatih Terim ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı         
19:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2020 05:28:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Hem Türkiye ligi hem de Euroleague kupasını kazanmak istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]