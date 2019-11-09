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Hem tuvalet temizliyor hem de üniversite için çalışıyor

6 saat önce

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve küçükken geçirdiği bir kaza sonucu sağ gözünü kaybeden Murat Turan (19), ailesinin geçimini sağlamak için bir taraftan cami ve tuvalet temizliği yapıp para kazanmaya çalışırken, bir taraftan da hayalini kurduğu üniversiteye gidebilmek için tuvaletin...

Hem tuvalet temizliyor hem de üniversite için çalışıyor, System.String[]

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve küçükken geçirdiği bir kaza sonucu sağ gözünü kaybeden Murat Turan (19), ailesinin geçimini sağlamak için bir taraftan cami ve tuvalet temizliği yapıp para kazanmaya çalışırken, bir taraftan da hayalini kurduğu üniversiteye gidebilmek için tuvaletin girişine koyduğu masada ders çalışıyor.

Alkanat Mahallesi'nde yaşayan ve en büyüyüğü 21 yaşında olan 5 çocuk babası Nizam Turan (49), 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde yıkılan bir binanın enkazı altında kaldı. 9 saat süren çalışmaların ardından Turan, enkazdan yaralı olarak kurtuldu ancak sol eli sakat kaldı. Turan, daha önce yaptığı kapıcılığı da yapamaz hale gelince, ailenin geçim sorumluluğu bu kez, kaza sonucu sağ gözünü kaybeden oğlu Murat'a kaldı.

Para kazanmak için yoğun bir çaba içine giren Murat Turan'ın mesaisi ise sabahın erken saatlerinde başlıyor. ?Vanyolu Caddesi'ndeki caminin temizliğini yapan sonrasında ise cami tuvaletine geçen Turan, akşam saatlerine kadar da bir taraftan tuvalet, lavabo ve çevre temizliği yaparken, bir taraftan da hayalini kurduğu üniversiteye gidebilmek için tuvaletin kapı girişine koyduğu masada ders çalışıyor.

Yoğun şekilde çalıştığını ve iyi bir üniversiteye gitmek istediğini anlatan Murat, "Saat 06.00'da temizliğe başlıyorum. Temizlik bittikten sonra da oturduğum masada bir taraftan gelen müşterilerden para alıyorum, bir taraftan da ders çalışıyorum. İnşallah hayalini kurduğum hukuk fakültesine giderim ve ailemi daha iyi şartlarda yaşatırım" dedi.


Murat Turan, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:54 Kaynak: DHA
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Hem tuvalet temizliyor hem de üniversite için ders çalışıyor
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