Elazığ'ın Baskil ilçesinde organik olarak yetiştirilen "Elips" şeklindeki patlıcanlar arasına sarımsak ve pul biberi konularak pişirildikten sonra şifa niyetine tüketiliyor. Özellikle grip gibi rahatsızlıklara iyi geldiği dillendirilen pişirme yöntemine yörede "Patlıcan Kıynağı" deniliyor.

Baskil ilçesine bağlı Beşbölük Köyü'nde özel olarak yetiştirilen 'elips' şeklindeki organik patlıcanlar, yöre halkı tarafından büyük ilgi görüyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte havaların soğuduğu bu dönemde yöre halkı, doğal ve organik olarak üretilen tombul patlıcanları "Patlıcan Kıynağı" yapıyor. Fırınlara getirilen patlıcanlar ortadan ikiye yarılarak içerisine sarımsak, pul biberi ve tuz dahile edilip pişirilmeye bırakılıyor. Fırında yaklaşık 45 dakika pişirilen patlıcanlar, özellikle sonbahar aylarında ara ve akşam öğünü olarak tüketiliyor.Sarımsak ile ayrı bir lezzete kavuşan patlıcanların aynı zamanda grip gibi hastalıklara karşı da iyi geldiği söyleniyor. Tombul patlıcanların kilogramı ise 1,5 ile 2 TL arasında değişen fiyatla satılıyor.

Patlıcan Kıynağı'na son bahar, kış aylarında yoğun talep olduğunu belirten Fırıncı Mahmut Hükümoğlu, "Şuanda pişirdiğimiz patlıcanlar, Baskil yöresine aittir. İlçeye bağlı Beşbölük Köyü'nde yetiştiriliyor. Genellikle kış aylarında tüketilmektedir. Halkımız da fırına kendi getirerek bizlere veriyorlar. Bizler de patlıcanları ikiye ayırıp sarımsak pul biber ve tuz gibi baharatları arasına koyup fırına atıp pişiriyoruz. Piştikten sonra vatandaş da lezzetle yiyor" dedi.

Diğer patlıcanlardan farkının elips ve doğal şeklinde olduğunu dile getiren müşterilerden Abdulvahap Bilen ise, "Patlıcanı fırına getirdim. Patlıcan Kıynağı'nın pişirimini yaptık. Doğal, organik ve çok vitaminli. Kendi yöremizde yetiştirdiğimiz bir patlıcan. Sarımsak, pul biberli aroması ile de şahane bir lezzet. Özellikle kış aylarında bu yemeği tüketiyoruz. Gribal enfeksiyona karşı şahane bir özelliği var. İnsanı, dinç tutuyor. Özellikle kış aylarında çocuklarımıza yedirmemiz sağlık açısından harika oluyor. Herkesin, yemesini tavsiye ederim" diye konuştu.

(İHA)