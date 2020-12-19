Hem üretici hem biz kazanacağız

1) 2 BİN SÜTÇÜ BİRLEŞİNCE...

Tire Süt Kooperatifi

1967'de İzmir'in Tire ilçesinde kurulan Tire Süt Kooperatifi, günümüzde 2 binin üzerinde süt üreticisinin birlikteliğiyle kendi alanında Türkiye'nin en büyük kooperatiflerinden biri. 3 bin 375 kayıtlı satış noktasının yanı sıra internet sitesindeki alo sipariş hattından organik pastörize süt, tereyağı, et döner, sucuk ve köfte siparişi vermek mümkün. www.tiresutkoop.org

2) ONARICI TARIMI YAYGINLAŞTIRIYOR

SafiMera

Türkiye başta olmak üzere tüm dünyada onarıcı tarımı (nitelikli gıda üretimi yaparken toprak ekosistemini iyileştiren tarım) yaygınlaştırmak amacıyla kurulan SafiMera, bu yolla üretim yapan çiftçilerin et ve et ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor. Farklı şehirlerdeki satış noktalarından ve internet sitesinden alışveriş yapabilirsiniz. www.safimera.com

3) HER HAFTA LİSTE PAYLAŞIYOR

Yeryüzü Kooperatifi

Yeryüzü Derneği ve Yeşil Düşünce Derneği'nin ortak çağrısı üzerine 2011'de bir araya gelen küçük gıda topluluklarının oluşturduğu Yeryüzü Kooperatifi, Bostancı'daki dükkanda da satış yapıyor. Üye olanlarla WhatsApp hattından veya e-posta yoluyla her hafta ürün listeleri paylaşılıp siparişler alınıyor. Instagram: @yeryuzu_koop

4) DOĞAL YOLLARLA VE İLAÇSIZ ÜRETİM

Bayramiç Kadın Kooperatifi

Çanakkale'nin köylerinde yaşayan kadınların mevsiminde, ilaçsız ve doğal yollarla ürettikleri ürünleri satışa sundukları kooperatif, bölgedeki kadın dayanışmasını merkezine alıyor. Instagram hesabından ürünleri inceleyebilir ve mesaj atarak sipariş verebilirsiniz. Instagram: @bayramickadinkoop

5) YEREL TOHUM, ZEHİRSİZ GIDA...

Sındı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

Datça'da kurulan ve aynı zamanda ilçedeki dükkanda satış yapan kooperatif, yerel tohumlarla, ilaçsız ve doğal ürettikleri gıda ürünlerini kendi markasıyla tüketiciyle buluşturuyor. Instagram: @datcakooperatifi

6) İSTER DÜKKANDAN İSTER FACEBOOK'TAN

Beşiktaş Kooperatifi

Sağlıklı gıda herkesin hakkı...Ekolojik ve adil gıda hakkı için adım atan gönüllülerin bir araya gelerek oluşturduğu bir kooperatifi bu. Beşiktaş'ta açıkları dükkandan doğrudan alışveriş imkanı da var. Facebook: BesiktasKoop

7) KADIN MERKEZLİ BİR YAPI

Temiz Hasat Tüketim Kooperatifi

Küçük çiftçi ailelerin kendi topraklarında ürettikleri sağlıklı ürünleri şehirde yaşayıp güvenilir gıda arayanlarla buluşturuyor. 2017'de kurulan kooperatif, üreticiden tüketiciye 81 ile gıdanın aracısız ulaşımını sağlıyor. www.temizhasat.com

8) İZMİR VE ÇEVRESİNDE YAŞAYANLAR İÇİN

Batı İzmir Topluluk Destekli Tarım Grubu (BİTOT)

BİTOT, topluluk destekli tarım uygulamalarının hayata geçirilmesini ve tüketicinin zehirsiz ürünlere ulaşmasını amaçlıyor. İzmir'de yaşayanlar alışveriş için topluluğa üye oluyor. Kendilerine e-postayla gelen ürün listesinden seçim yapıp sipariş verebiliyorlar. www.bitot.org

9) TARHANA DA VAR KURUYEMİŞ DE

Dayanışma Gıda Tüketim Kooperatifi

Adı üstünde, üretici dayanışması için kurulmuş bir yapı. Bakliyattan kuruyemişe, tarhanadan pekmeze pek çok ürünü, küçük çiftçi ailelerin topraklarından sofralara taşıyor. Internet sitesinden direkt sipariş verebilirsiniz. www.dayanismakoop.com

10) ORTAK YÖNETİM, ORTAK ÜRETİM

Soma Kadın Atölyesi El Sanatları Gıda Üretim ve Pazarlama Kooperatifi

Soma Kadın Atölyesi daha çok kadına ulaşıp onların kendi ayakları üzerinde durmasına katkıda bulunmak amacıyla yola çıkmış. Tarhanadan reçel çeşitlerine taze, sağlıklı ve katkısız ürünleri sipariş verebilirsiniz. www.somakadin.com

ALIŞVERİŞ YAPILABİLECEK BAZI KADIN KOOPERATİFLERİ

Afşar Balam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi/ www.afsarbalam.org

Beypazarı Kınalı Eller Kadın Kooperatifi/ Instagram: @kinaliellerkoop

Moringantep Girişimci Kadınlar Üretim Kooperatifi/ www.topraktanpazara.com

Nar Kadın Kooperatifi/ Facebook: NAR-KADIN-Kooperatifi

Kahraman Kadınlar Kooperatifi/ Instagram: @kahramankadinlar_kooperatifi

Devrek Merkez Dedeoğlu ve Çolak Pehlivan Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi/ www.devrekgunesi.com.tr

Kadıköy Kooperatifi/ www.kadikoykoop.org

Altınbelde Altınova ve Beldeleri Kadın Üretim Kooperatifi/ Facebook: altinbeldekadingirisimi

Senirkent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi/ Instagram: @senirkentkadinkoop

Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi/ Facebook: salihlikadinkooperatifi

Dağkadı Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi/ Facebook: Dağkadı-Üretici-Kadınlar-Ükad