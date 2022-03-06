Hem uyuşturucu hem tarihi eserler bulundu - Son Dakika

- Düzce'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan şahsın üzerinde ve otomobilinde bir miktar uyuşturucu ile tarihi eserler bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca ilçesi Melenağzı köyünde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Sürücü A.S.Ç.'yi araçtan indirerek arama yapan ekipler, şahsın üzerinde yaklaşık 9 gram esrar maddesi buldu. Otomobilde de arama yapan ekipler, alet çantası içine saklanmış halde 31 parça sikke ve heykeller ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

(Selçuk Akyol/İHA)