Hem uyuşturucu hem tarihi eserler bulundu - Son Dakika
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Hem uyuşturucu hem tarihi eserler bulundu

06.03.2022 18:03
Hem uyuşturucu hem tarihi eserler bulundu

- Düzce'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan şahsın üzerinde ve otomobilinde bir miktar uyuşturucu ile tarihi eserler bulundu.

- Düzce'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan şahsın üzerinde ve otomobilinde bir miktar uyuşturucu ile tarihi eserler bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca ilçesi Melenağzı köyünde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Sürücü A.S.Ç.'yi araçtan indirerek arama yapan ekipler, şahsın üzerinde yaklaşık 9 gram esrar maddesi buldu. Otomobilde de arama yapan ekipler, alet çantası içine saklanmış halde 31 parça sikke ve heykeller ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

(Selçuk Akyol/İHA)

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Uyuşturucu, Jandarma, Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hem uyuşturucu hem tarihi eserler bulundu - Son Dakika


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