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Hem uyuşturucu ile yakalandı, hem de emniyette canlı yayın açarak polisi tehdit etti - Son Dakika

Hem uyuşturucu ile yakalandı, hem de emniyette canlı yayın açarak polisi tehdit etti

04.08.2021 17:44

İzmir'de aracı ile seyir halindeyken durdurulan ve uyuşturucu ile yakalanan şahsın, emniyete götürüldükten sonra yaptıkları akıllara durgunluk verdi. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemleri sırasında canlı yayın açarak, "Bana haddimi bildirmeye çalışan hadsiz memur kardeşim şimdi yedim seni" sözleri yüzünden yeniden gözaltına alındı.

İzmir'de polislerin rutin olarak gerçekleştirdiği uygulama sırasında üzerinde uyuşturucu ile yakalanan ve ardından da emniyete götürülen şahsın, işlemlerinin gerçekleştirildiği sırada sergilediği hareketler, pes dedirtti. Şüpheli, arkadaşlarına canlı yayın açıp, polisi tehdit etti.

"En fazla iki saate çıkarım ben, istediğiniz kadar uğraşın, bana haddimi bildirmeye çalışan hadsiz memur kardeşim şimdi yedim seni" diyen şüpheli, yeniden gözaltına alındı.

Son dakika haber! Uyuşturucudan gözaltına alındı, sosyal medyadan polisi tehdit etti

ARAMALARDA UYUŞTURUCU BULUNDU

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uygulama yaparken bir otomobili durdurdu. Otomobil ve şüpheliler üzerinde arama yapan ekipler bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı.

Son dakika haber! Uyuşturucudan gözaltına alındı, sosyal medyadan polisi tehdit etti

"18 KİŞİ GİDİYORUZ DİYE ÇETE Mİ OLDUK"

Şüphelilerden biri olay yerinde ve emniyette işlemleri yapıldığı sırada kendi sosyal medya hesabından polislere tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar yaptı. Paylaşımlarında, "En fazla iki saate çıkarım ben, istediğiniz kadar uğraşın, bana haddimi bildirmeye çalışan hadsiz memur kardeşim şimdi yedim seni, kim aldırdı bizi, en fazla 18 kişi yola gidiyoruz diye çete mi olduk" gibi ifadeler kullandı.

Son dakika haber! Uyuşturucudan gözaltına alındı, sosyal medyadan polisi tehdit etti

ADRESİNDE SİLAH DA ELE GEÇİRİLDİ

Olayın ardından paylaşımları yaptığı tespit edilen şüpheli kısa süre içerisinde yeniden yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada ise 2 ruhsatlı silah ele geçirildi.

Hem uyuşturucu ile yakalandı, hem de emniyette canlı yayın açarak polisi tehdit etti
Hem uyuşturucu ile yakalandı, hem de emniyette canlı yayın açarak polisi tehdit etti

Uyuşturucu, Silah, İzmir, Memur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hem uyuşturucu ile yakalandı, hem de emniyette canlı yayın açarak polisi tehdit etti - Son Dakika


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