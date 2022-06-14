Hem üzerinde hem de evinde sentetik ecza yakalandı - Son Dakika
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Hem üzerinde hem de evinde sentetik ecza yakalandı

14.06.2022 10:42
Hem üzerinde hem de evinde sentetik ecza yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde sokak üzerinde durdurulan şüpheli üzerinde çok sayıda sentetik ecza yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde sokak üzerinde durdurulan şüpheli üzerinde çok sayıda sentetik ecza yakalandı. Şahsın evinde de arama yapan polis ekipleri, toplamda 52 adet sentetik ecza ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Keşan'ın Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde görev yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüpheli gördükleri bir şahsı durdurdu. Kimliği C.E. olarak tespit edilen kişinin üzerini arayan ekipler, şahsın üzerinden 12 adet sentetik ecza ele geçirdi.

Bulunan hapların ardından şahsın evini de arayan polis, hane içinde de aynı sentetik eczadan 40 adet daha ele geçirdi.

Toplamda 52 adet sentetik ecza ile yakalanan C.E. hakkında soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hem üzerinde hem de evinde sentetik ecza yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hem üzerinde hem de evinde sentetik ecza yakalandı - Son Dakika
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