Hem vücut geliştirme şampiyonu hem ebe hem covid servisinde gönüllü - Son Dakika

Hem vücut geliştirme şampiyonu hem ebe hem covid servisinde gönüllü

12.04.2021 09:40

Hem vücut geliştirme şampiyonu hem ebe hem covid servisinde gönüllü Mersinli ebe ve milli sporcu Fadime Ayışık Karaca, görev yaptığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin covid bölümlerinde pandemi sürecinin başından bu yana gönüllü olarak çalışıyor 2018 Türkiye Vücut Geliştirme...

Hem vücut geliştirme şampiyonu hem ebe hem covid servisinde gönüllü

Mersinli ebe ve milli sporcu Fadime Ayışık Karaca, görev yaptığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin covid bölümlerinde pandemi sürecinin başından bu yana gönüllü olarak çalışıyor

2018 Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu olan Karaca, geçirdiği operasyon nedeniyle gönüllü çalışmaya bir süre ara verse de pandemi bitene kadar covidli hastalara hizmet etmeye kararlı olduğunu söyledi

MERSİN – Mersinli ebe ve milli sporcu Fadime Ayışık Karaca, görev yaptığı hastanenin covid bölümlerinde pandemi sürecinin başından bu yana gönüllü olarak çalışıyor. 2018 Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu olan Karaca, geçirdiği operasyon nedeniyle gönüllü çalışmaya bir süre ara verse de pandemi bitene kadar covidli hastalara hizmet vermeye kararlı.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ebe olarak çalışan 25 yıllık sağlık görevlisi Fadime Ayışık Karaca, aynı zamanda şampiyon bir milli sporcu. Korona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de görüldüğü Mart 2020'de hastane yönetimine dilekçe vererek, covid servislerinde gönüllü çalışmaya talip olan 43 yaşındaki Karaca, talebinin kabul edilmesiyle birlikte bir yıl boyunca covidli hastalara hizmet verdi. Uzun süre ateş polikliniklerinde çalışan, ardından gebe covid bölümünde görev alan Karaca, şu sıralar geçirdiği bir operasyon nedeniyle görevinden uzak kalsa da pandemi sürecinin sonuna kadar covid pozitif hastalara hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

Hem sağlık çalışanı hem vücut geliştirme şampiyonu

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Gebe Okulu çalışanı olduğunu ve eğitici eğitmeni olarak görev yaptığını belirten milli sporcu Karaca, pandemi nedeniyle Gebe Okulunun çalışmalarına ara vermesi üzerine covid alanlarında pandeminin ilk gününden itibaren gönüllü olarak çalışmaya başladığını ve bu süreçte elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi.

Gönüllülük sürecini İHA muhabirine anlatan Karaca, "25 yıldır sağlık görevlisiyim. Yaklaşık 20 yıldır da sporun içerisindeyim. Milli sporcuyum. Sadece sporla uğraşmıyorum. Sporda da bir mesleki kimliğim var. Sağlık ve spor birbirine çok yakın alanlar ve bu anlamda iki kimliği taşıyor olmak da benim için gurur verici. İkinci kademe fitness ve vücut geliştirme antrenörüyüm. Bu yıl da ulusal hakemlikle ilgili çalışmalarımı yapıyorum. Aynı zamanda 2018 yılı Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonuyum. Eğer pandemiden dolayı bir aksilik olmaz ve iptal edilmezse Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından eylül ayında dünya şampiyonası milli takım seçmeleri yapılacak. Ben de o yarışmaya hazırlık çalışmaları içerisine gireceğim" dedi.

"Gönüllü olmak için ilk ay başvurdum"

Türkiye'de pandemi sürecinin başladığı ilk ay gönüllü olmak için hastane yönetimine başvurduğunu belirten Karaca, "Talebimi hastane yöneticilerimiz kabul ettiler ve başladığım anda hem enerji hem hastalara psikolojik ve fizyolojik yaklaşım anlamında orada gerçekten benim gibi çalışana ihtiyaç olduğunu düşündüm. Kendimi o alana çok uygun gördüm. Bu sebeple orada gönüllü çalışmak istedim. İnsanlara faydalı olabildiğimi düşündüm, çünkü her çalışmam sonrasında insanlar çıkarken teşekkür ederek çıkıyorlar. Bu beni çok mutlu eden bir şey. Onları psikolojik olarak anlayabilmek çok önemli. Hemşirenin görevi burada sadece enjeksiyon uygulaması yapmak değil tabi ki. Dolayısıyla o alan için çok uygun olduğumu düşünerek dilekçe yazdım ve orada da aylarca çalıştım. Ateş polikliniklerinde çalıştım. Hastaların ilk karşılandığı, 'acaba pozitif miyim, temaslı mıyım' diye ilk ayrımlarının yapıldığı alandı ateş polikliniği. Uzun süre orada çalıştım. Ardından da pozitif ya da şüpheli olan gebelerin bulunduğu gebe covid bölümünde uzunca bir süre görev yaptım" diye konuştu.

"Gebelerin kaygıları çok daha büyük"

Gebeyken korona virüse yakalanan anne adaylarının kaygılarının, süreci biraz daha zorlaştığının altını çizen Karaca, "Aslında kişinin bağışıklık sisteminin güçlü olmasıyla çok bağlantılıydı. Ama tabi ki anne olmalarından ve ayrıca bir canlarının daha olmasından da kaygıları daha büyüktü. Kendilerinden ziyade bebeklerinden kaynaklı kaygıları çok daha büyüktü. O kaygı, onların sürecini biraz daha zorlaştırıyordu. Tabi ki onlara bu anlamda psikolojik yaklaşım bizim için çok daha önemli oluyordu. Biraz daha hassas ele alınması gereken bir alan" ifadelerini kullandı.

"Bu, tek başımıza atlatabileceğimiz bir süreç değil"

Vakaların giderek attığı şu günlerde insanlara çağrıda da bulunan Karaca, "Çok uzun bir süre oldu. İnsanlar bunun farkındalar mı bilemiyorum ama sağlık çalışanları olarak biz çok farkındayız, çünkü gerçekten arkadaşlarımızın birçoğunun hayatında çok ciddi kısıtlamalar oldu ve her zaman sağlık anlamında bir tehditle karşı karşıyalar. O yüzden tüm insanlara çağrım; lütfen daha dikkatli olun. Lütfen Sağlık Bakanlığının covid ile mücadele kurallarına uyalım. Uymayanları da hep birlikte uyaralım ki, bu tek başımıza atlatabileceğimiz bir süreç değil. Birbirimize mesajla dokunarak bu süreci atlatabileceğimize inanıyorum. Hep birlikte bunu başarabiliriz, bireysel olarak değil. Lütfen bu konuda daha duyarlı ve daha hassas olalım" şeklinde konuştu.

Hem vücut geliştirme şampiyonu hem ebe hem covid servisinde gönüllü
Hem vücut geliştirme şampiyonu hem ebe hem covid servisinde gönüllü
Hem vücut geliştirme şampiyonu hem ebe hem covid servisinde gönüllü
Hem vücut geliştirme şampiyonu hem ebe hem covid servisinde gönüllü
Hem vücut geliştirme şampiyonu hem ebe hem covid servisinde gönüllü
Hem vücut geliştirme şampiyonu hem ebe hem covid servisinde gönüllü
Hem vücut geliştirme şampiyonu hem ebe hem covid servisinde gönüllü
Hem vücut geliştirme şampiyonu hem ebe hem covid servisinde gönüllü
Hem vücut geliştirme şampiyonu hem ebe hem covid servisinde gönüllü
Hem vücut geliştirme şampiyonu hem ebe hem covid servisinde gönüllü
Hem vücut geliştirme şampiyonu hem ebe hem covid servisinde gönüllü
Hem vücut geliştirme şampiyonu hem ebe hem covid servisinde gönüllü
Hem vücut geliştirme şampiyonu hem ebe hem covid servisinde gönüllü
Hem vücut geliştirme şampiyonu hem ebe hem covid servisinde gönüllü

Milli Sporcu, Koronavirüs, Türkiye, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hem vücut geliştirme şampiyonu hem ebe hem covid servisinde gönüllü - Son Dakika


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