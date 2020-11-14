Hem yaklaşan kış hem de pandemi turşuya rağbeti arttırdı - Son Dakika

Hem yaklaşan kış hem de pandemi turşuya rağbeti arttırdı

14.11.2020 12:01

Kış mevsiminin gelmesiyle beraber, grip ve soğuk algınlıklarına karşı bağışıklık sistemlerini korumak isteyen vatandaşlar turşuya ve turşu suyuna olan rağbeti arttırdı.

Kış mevsiminin gelmesiyle beraber, grip ve soğuk algınlıklarına karşı bağışıklık sistemlerini korumak isteyen vatandaşlar turşuya ve turşu suyuna olan rağbeti arttırdı. Turşu üreticileri artan turşu suyu talebini karşılamakta güçlük çekiyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle beraber, grip, soğuk algınlığı ve korona virüse karşı bağışıklık sistemlerini korumak isteyen vatandaşlar turşu tüketimini arttırdı. Sağlık açısından birçok faydasının bulunmasının yanı sıra gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini korumaya yardımcı olması nedeniyle yaklaşan kış mevsimi öncesinde turşuya rağbet artıyor. Kocaeli'de turşu üretimi yapan esnaflar ise pandemiden öncede sık sık gelip turşu ve turşu suyu tükettiğini, pandemi süreci ve yaklaşan kış mevsimiyle birlikte turşuya olan talebin arttığını söyledi.

"O kadar çok talep var ki turşu suyuna yani yetiştirmek çok zor"

Yaklaşan kış mevsimi öncesinde turşu suyu talebini karşılamakta zorlandıklarını belirten turşu üreticisi Dursun Zengin, "O kadar çok talep var ki turşu suyuna yani yetiştirmek çok zor. En fazla salatalık, lahana, biber bunlar olmazsa olmaz turşunun içerisinde. Acı sevenler var, acısız içen var. Pancar geliyor. Pancarda kan yapıyor diye çok tutuluyor. Önereceğim lahana, salatalık bunlar çok daha aşırı şekilde satılıyor. Sarımsak turşusu da çok tutuluyor çok isteniyor" dedi.

"Fırsattan istifade edip fiyat artışı yapamayız"

Artan talebe rağmen turşu ve turşu suyunda fiyatların değişmediğini söyleyen Zengin, "Kendimiz imal ettiğimiz için fiyatlarımızda bir artış söz konusu değil. Müşterilerimizi çocukluklarından beri tanıyorum. Burası 32 senelik, çocukları aileleri ellerinden tutup getirirdi. Şimdi o çocuklar aileleri ile geliyor. Bu yüzden fırsattan istifade edip fiyat artışı yapamayız" diye konuştu.

"Turşu çok büyük bir antibiyotik"

Bir müşterisinin korona virüse yakalanan komşusuna sık sık turşu suyu aldığını ve hastalığı atlatan şahsın da sık sık gelip turşu suyu içerek dua ettiğini söyleyen bir başka turşu üreticisi Erhan Avcı da, "Turşu çok büyük bir antibiyotik olduğu için turşu suyu sindirime ve boğaz iltihabına, boğazdan geçen bütün mikroplara, bağırsağa kadar komple hepsini temizlemektedir. Genel olarak en büyük antibiyotik sarımsak. Ondan sonra en iyisi pancar geliyor. Pancarın, karaciğere ve kansızlığa çok büyük faydası var. Ondan dolayı genel olarak pancar ve sarımsak tercih ediliyor. Lahananın da suyu çok iyi geliyor. Şu sıralar turşu suyuna yoğunluk var. En çok turşu suyu satıyoruz" diye konuştu.

"Turşu suyunun mikrobu kıracağını düşünüyorum"

Sık sık turşu suyu tükettiğini ve kış aylarında nadiren hastalandığı belirten Kenan Başaktar adlı turşu tüketicisi ise "Turşu suyunu çok seviyorum. Korona döneminde de turşunun, turşu suyunun içerisinde sirke ve sarımsaktan yapıldığını bildiğim için virüse de iyi geldiğine inanıyorum. Özellikle kış aylarında tüketilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Turşu suyunun içerisindeki sarımsak, limon ve sirkenin mikrobu kıracağını düşünüyorum. Akşam yemeklerinde kesinlikle azda olsa turşu suyu tüketiyorum. Kışın olmazsa olmazım" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Hem yaklaşan kış hem de pandemi turşuya rağbeti arttırdı
Hem yaklaşan kış hem de pandemi turşuya rağbeti arttırdı
Hem yaklaşan kış hem de pandemi turşuya rağbeti arttırdı
Hem yaklaşan kış hem de pandemi turşuya rağbeti arttırdı
Hem yaklaşan kış hem de pandemi turşuya rağbeti arttırdı
Hem yaklaşan kış hem de pandemi turşuya rağbeti arttırdı
Hem yaklaşan kış hem de pandemi turşuya rağbeti arttırdı
Hem yaklaşan kış hem de pandemi turşuya rağbeti arttırdı
Hem yaklaşan kış hem de pandemi turşuya rağbeti arttırdı
Hem yaklaşan kış hem de pandemi turşuya rağbeti arttırdı
Hem yaklaşan kış hem de pandemi turşuya rağbeti arttırdı

Koronavirüs, Turşu Suyu, Kocaeli, Grip, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Hem yaklaşan kış hem de pandemi turşuya rağbeti arttırdı - Son Dakika


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