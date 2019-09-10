Hem yangınlarla hem rakipleriyle mücadele ediyorlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiyecileri bu kez afet ve yangınlarla değil, rakipleriyle mücadele ediyor.

Rusya'nın Saratov kentinin ev sahipliği yaptığı İtfaiye Yangın ve Arama Kurtarma Sporları Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Takımı turnuvada madalya için ter döküyor. 16 Eylül'e kadar sürecek şampiyonaya Toros Eğitim Merkezi'nde hazırlanan 13 kişilik takım, zorlu etaplardan oluşan parkurlarda yarışıyor.

Turnuva öncesi sorularımızı yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürü İsmail Derse, "Şampiyonaya yaşanan orman yangınları ve arama kurtarma çalışmaları nedeniyle 21 gün gibi kısa bir sürede hazırlandık. Sporcularımız daha önce benzer turnuvalarda yarışmış tecrübeli bir ekip" dedi.

Hedefimiz çocuklar ve gençler

Temel amaçlarının çocuklar ve gençlerin itfaiyecilik faaliyetleri ve sporuna ilgisinin artması olduğunu belirten İsmail Derse "Hedefimiz bu şampiyonayı çocuklar ve gençler şampiyonası haline getirmek. 2020, 2021 ve 2022 yıllarını hazırlık çalışmalarıyla geçireceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Atatürkümüzün çocuklara bıraktığı bayram 23 Nisan'da, çocuklar ve gençler şampiyonasını İzmir'de düzenleme k istiyoruz. Amacımız çocukları itfaiyecilik ve bu sporla kaynaştırmak" diye konuştu. İtfaiye takımının eğitmeni ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Spor ve Sosyal Faaliyetler Amiri Yaşar Korkmaz ise "Şampiyonaya çift idmanla hazırlanıyoruz. Amacımız İzmir'i, Türkiye'yi ve itfaiyemizi Rusya'da en iyi şekilde temsil etmek. Hedefimiz her zaman için şampiyonluk" dedi.