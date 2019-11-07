Son Dakika Haberleri: Hem yaralandı, hem de para cezası kesilip ehliyetine el konuldu
Son Dakika 3. Sayfa Hem yaralandı, hem de para cezası kesilip ehliyetine el konuldu

Hem yaralandı, hem de para cezası kesilip ehliyetine el konuldu

8 saat önce

Bilecik'te kaza yapan sürücü yaralanırken, alkollü olduğunun belirlenmesi üzerine hem ceza uygulandı, hem de ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Hem yaralandı, hem de para cezası kesilip ehliyetine el konuldu, System.String[]

Bilecik'te kaza yapan sürücü yaralanırken, alkollü olduğunun belirlenmesi üzerine hem ceza uygulandı, hem de ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.


Alınan bilgilere göre, Bilecik'ten merkez Çakırpınar köyüne seyir halindeki 11 EK 732 plakalı otomobil sürücüsü Cevat A. (63) Pelitözü Gölpark dönüş kavşağında aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda sürücü Cevat A.'nın alkollü olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri sürücüye bin 2 TL cezai işlem uygularken, ehliyetine de 6 ay süre ile el koydu. - BİLECİK

Pelitözü, Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:56 Kaynak: İHA
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