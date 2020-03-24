Hem yasağı deldi, hem de kuyumcuyu dolandırdı... Yaşanan o anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

Hem yasağı deldi, hem de kuyumcuyu dolandırdı... Yaşanan o anlar güvenlik kamerasında

72 yaşındaki dolandırıcının kuyumcuya sahte altın verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Virüsten korunmak isteyen kuyumcu, kolonya ikram ettiği 72 yaşındaki adam tarafından sahte altınla dolandırıldı

Kuyumcunun yaşlı dolandırıcıya kolonya ikramı pahalıya patladı

72 yaşındaki şüpheli, Korona virüs tedbirleri kapsamınsa kendisine kolonya ikram eden kuyumcu esnafını, sahte altın kaplama dişlerle bin 200 TL dolandırdı

Dolandırma anı ve esnafın şüpheliye kolonya ikram etmesi güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da bir kuyumcu sahte altın kaplama dişle bin 200 TL dolandırıldı. Kuyumcu esnafı dolandırılmadan önce sokağa çıkması bile yasak olan 72 yaşındaki şüpheliye Korona virüs tedbirleri kapsamında kolonya da ikram ettiği güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Dokuma Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcu esnafı Ali Söğüt'ün iş yerine gelen şüpheli, elindeki altın kaplama dişleri bozdurmak istediğini söyledi. Şüpheli cebindeki 3 dişten birini Ali Söğüt'e uzattı. Söğüt, yaptığı incelemede dişin altın olduğunu belirledi. Dişi geri alan ve satmakta kararsız olduğunu söyleyen şüpheli el çabukluğuyla gerçek altını cebindeki sahtelerle değiştirip, kuyumcuya 3 sahte kaplama dişi geri verdi. Karşılığında 1200 TL alan şüpheli aracına binip kayıplara karıştı. Aynı şüpheli bir saat içinde aynı yöntemle iki kuyumcuyu daha dolandırmaya çalıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Alınan eşkal doğrultusunda takibe alınan şüpheli Muratpaşa ilçesinde yakalandı. 72 yaşındaki şüpheli Ö.K'nin aracında çok sayıda sahte altın kaplama diş ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine görüldü.

"Diş altındı"

Şüphelinin verdiği ilk verdiği altının gerçek olduğunu anlatan Söğüt, "3 sahte diş getirdi şüpheli biri altındı. Dişin birini geri aldı aldı, satayım mı satmayayım mı diye cebine attı. Cebindeki sahtelerle değiştirmiş. 1200 TL tuttu. Aldı gitti. Sonradan kontrol ettim. Altın değildi, 3'üde sahte altın çıktı. İki kuyumcuya daha gitmiş, dolandırmaya çalışmış." dedi. Söğüt, şüpheliye bir de Korona virüs önlemleri kapsamında kolonya ikram ettiğini söyledi.