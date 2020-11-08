Hem yaşam hem pandemi mücadelesi - Son Dakika

Hem yaşam hem pandemi mücadelesi

Depremzedeler hem yaşam mücadelesi veriyor hem de korona virüsten korunuyor

İZMİR - İzmir'de meydana gelen depremin ardından evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedeler çadırda kalıyor. Yıkıcı depremin korona virüs pandemisine denk gelmesi nedeniyle depremzedeler, hem yaşam mücadelesi hem de korona virüs mücadelesi veriyor.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından evleri yıkılan ya da hasar gören vatandaşlar, çadırlarda kalmaya başladı. Depremin en çok hasara uğrattığı Bayraklı ilçesinin korona virüs haritası adeta kırmızıya bürünürken, çadırlarda kalan vatandaşların korona virüse yakalanmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çadırları ve ortak tuvalet ve duş kabinlerini dezenfekte ederken, AFAD tarafından da çadır alanları girişinde ateş ölçümü, dezenfektan sıkımı ve maske dağıtımı yapılıyor.

"Korona virüsten korunmaya çalışıyoruz"

Evi ağır hasarlı olduğu için çadırda kaldıklarını belirten Şamile Koç, "Alanları her gün dezenfekte ediyorlar. Temiz olmaya çalışıyoruz, korona virüsten korunmaya çalışıyoruz, insanlarla iç içe olmamaya özen gösteriyoruz. Çadırlara dezenfektan verdiler. Biz de maskemizi takıyoruz, sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Binamız hasar gördüğü için eve giremiyoruz. Çadırda kalmak durumundayız. Binadaki herkes taşındı. Allah'ın takdiri bu. Elimizden bir şey gelmez. Beklenmedik bir anda bu şeyleri yaşadık" dedi.

"Sık sık dezenfekte ediyorlar"

Evinde ağır hasar meydana gelen bir diğer depremzede Gülnaz Yılmaz ise, "Evimiz ağır hasarlı, çadırda kalıyoruz. Burayı her zaman temizliyorlar, sık sık geliyorlar. Gıda ve temizlik konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Korona virüse karşı kendimizi temiz tutuyoruz. Sürekli sabunla ellerimizi yıkıyoruz. Kapı kolları temizleniyor. Maskemizi takıyoruz, çadırdan çıkmamaya dikkat ediyoruz. Korona virüsten korkuyoruz ancak şükür ki bizde çıkmadı" diye konuştu.