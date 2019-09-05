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Hem yazdı hem söyledi hem yönetti

51 dakika önce

Düzenlemesini Erhan Bayrak'ın yaptığı şarkının video klibini de Gözde Acar yönetti.

Hem yazdı hem söyledi hem yönetti, System.String[]

Düzenlemesini Erhan Bayrak'ın yaptığı şarkının video klibini de Gözde Acar yönetti. 2 günde tamamlanan klipte genç şarkıcı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında kayığın içinde çekilen sahnelerde zor anlar yaşadı.

Selim, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:14 
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