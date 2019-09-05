Hem yazdı hem söyledi hem yönetti
51 dakika önce
Düzenlemesini Erhan Bayrak'ın yaptığı şarkının video klibini de Gözde Acar yönetti.
Düzenlemesini Erhan Bayrak'ın yaptığı şarkının video klibini de Gözde Acar yönetti. 2 günde tamamlanan klipte genç şarkıcı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında kayığın içinde çekilen sahnelerde zor anlar yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:14
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