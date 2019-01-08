Hem Yazdı Hem Yönetti Hem Oynadı
1 saat önce
Senaryo yazarlığı ve yönetmenliği ünlü komedyen Önder Açıkbaş'ın yaptığı "Mazlum Kuzey Kuddusi L.K.P.V çekimleri sona erdi. Açıkbaş filmde iki farklı karakteri oynuyor.
Mazlum Kuzey'in devam filmi olan "Mazlum Kuzey Kuddusi L.K.P.V'nin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde yapıldı. TV8 'de yayınlanan ÖTV programında canlandırdığı Kaddusi karakterini ikinci filme taşıyan Açıkbaş böylelikle 2 farklı karakteri aynı filmde buluşturmuş oldu.
Filmin oyuncu kadrosunda Önder Açıkbaş, Gülten Çelik, Ahmet Dursun, Mert Bulut, Mustafa Çelik, Fatoş Bayındır, Kutay Sever ve Hande Aras yer alıyor.
Filmin konusu; Mazlum Kuzey babası Tahir (Erkan Can) dan elde ettiği büyük serveti uzayda okey masası kurma hayaline harcamıştır. Elon Musk uzaya araba yollayınca atılımcı ruh Mazlum uzaya okey masası kurmak ve bu tanıtım sayesinde dünyanın onlarca ülkesine okey kültürünü tanıtmak istemiştir. Uzaya yolladığı 4 astronotu Bağcılar, Esenler, Beylikdüzü eşrafından seçmesi tüm olayların başlangıcı olacaktır. Sevdiği kadını borçlarından dolayı Rusların kaçırmasına dayısı Kuddusi'den aldığı yardımla macera ve komedinin içine girecektir.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:47 Kaynak: Bültenler
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