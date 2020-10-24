Hem yeni mekânında hem internette...

Mamut Art Project 2020 edisyonu için geri sayım başladı. 27 Ekim Salı günü çevrimiçi platformunda (mamutartproject.com) ve yeni mekanı Yapı Kredi bomontiada'da ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak. Etkinlikte bu yıl 49 sanatçının 400'e yakın eseri sergilenecek. Eserleri sergi mekanında gidip görmek isteyenlerin önden randevu alması gerekiyor. İlgilenenlere ücretsiz sanat danışmanlığı hizmeti verecek olan platform, önümüzdeki dönemde içeriğini genişleterek Mamut sanatçılarını dünyanın her yerinden sanatseverlerle buluşturacak. İşte Mamut Art Project'e seçilen bazı sanatçılar ve eserleri...

BAŞKA İNSANLARA VE DÜNYALARA İHTİYAÇ DUYUYORUZ

Mehmet Can Gürsoy

Cehennem (2020)

Bedenleri birer ağaç, zihinleriyse birer kuş olarak çizdim. Her insanın dünyası kendine has olsa da insan kendini tam anlamıyla idrak etmek için başka dünyalara ihtiyaç duyar. Benim buradaki rolümse düzen-kaos dolu bu yaşamları resmetmek. Yağlıboya tekniğini karakalem bir çizime dönüştürmek bana doğayı, içindeki varlıkları sonsuz doku ve detaylarıyla anlatabilme imkanı sağlıyor.

FOTOĞRAFLARI BELİRLİ BİR BULANIKLIKTA YENİDEN RESMETTİM

Özge Kul

'Absence' serisi (2019)

Fotoğraf hakkındaki yanlış algılara dikkat çekmek amacıyla fotoğrafları kendi algıladığım halleriyle ve izleyen kişiyle arasına koyduğu duvarla yeniden resmettim. Bu serideki işlerime uzaktan bakıldığında kesin yargılara açık, keskin imajlar görülse de yaklaşınca görüntüler bulanıklaşıyor, fotoğrafın yarattığı beklentiler yıkılıyor ve artık ilk bakıştaki varsayımlar şüphe doğurmaya başlıyor.

'ESKİ BİR EŞYAYA BAKTIĞIMIZDA NEDEN KAYBOLMUŞ HİSSEDERİZ?'

Zelal Özkan

'Banyo', (2014)

Diyarbakır doğumluyum, 2013'te resim-iş öğretmenliğinden mezun oldum, yüksek lisans eğitimime devam ediyorum. Suluboya ve yağlıboya çalışmaları yapıyorum. "İnsanlar eski bir mekan veya bir eşyaya baktığı zaman neden kısa süreli bir kaybolmuşluk hissine kapılır? İnsanların içlerinde oluşan bu boşluğun nedeni nedir" soruları üzerine araştırmalar yapıyorum.

MUTFAK ARAÇ GERECİ MALZEMEYE DÖNÜŞTÜ

Kavachi

Bauhaus Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. 2015'ten beri Almanya'da yaşıyorum. Öğrencilikte bulaşıkçılık yaparken hep bir sanatçı olduğumu düşünürdüm. Ertesi gün uyandığımdaysa yeniden bir bulaşıkçı olacağım gerçeğiyle yüzleşiyordum. Mamut'taki eserlerim bu ruh haliyle çıktı. Bulaşık bezi ve adını daha önce hiç duymadığım mutfak araç gereci benim için malzemeye dönüştü.

PANDEMİ HİSLERİMİZ DALGALANDI

Pelin Kaçar

'An Isolated Documentary' (2020)

Salgının yarattığı kriz, belirsizlik ve izolasyon süreci içinde hislerimiz sürekli değişti, dalgalandı, söndü ve parladı. Bir mini belgesel olan 'An Isolated Documentary/ Manifesto' sanatçıların pandemide hazırladıkları performansların altında yatan sanatsal bakış açısının ne olduğunu ve sanatçıların birbirlerinden bağımsız geliştirdikleri bu ortak bilinci ne şekilde yorumladıklarını anlatıyor.