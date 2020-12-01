Hem yıkım, hem yapım çalışması sürüyor, bir mahalle 2 bin 251 konutla hızla dönüşüyor - Son Dakika

Hem yıkım, hem yapım çalışması sürüyor, bir mahalle 2 bin 251 konutla hızla dönüşüyor

01.12.2020 10:29

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından en çok hasar alan yapının bulunduğu mahallerden Abdullahpaşa'da TOKİ koordinesinde 2 bin 251 konutun yapımı devam ederken diğer yandan da yıkımlar sürüyor.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından en çok hasar alan yapının bulunduğu mahallerden Abdullahpaşa'da TOKİ koordinesinde 2 bin 251 konutun yapımı devam ederken diğer yandan da yıkımlar sürüyor. Depremin 1 yılı dolmadan 1. etap konutlar ile 2. etap konutların bir kısmının sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, 20 binden fazla yapı ağır hasar gördü. Depremin ardından kentte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından 19 bin 500 konutun yapılması için çalışma başlatıldı. Depremde en fazla zarar gören mahallelerden biri de merkeze bağlı Abdullahpaşa oldu. Bir yandan yapımların hızla yükseldiği mahallede bir yandan da ağır hasar alan yapıların yıkımı aralıksız olarak devam ediyor. TOKİ koordinesinde etaplar halinde 2 bin 251 konutun yapılması için başlatılan çalışmalar devam ederken, çok sayıda konutun Şubat ayında hak sahiplerine teslim edilmesi için şantiyelerde çalışmalar aralıksız sürüyor.

KONUTLAR ETAPLAR HALİNDE TESLİM EDİLECEK

TOKİ tarafından mahalleye 2 bin 500'e yakın konut yapıldığını belirten Mahalle Muhtarı Yavuz Köse, "Bunun yanında yıkımlar kapsamında da halen ağır hasarlı binaların yıkımı devam etmekte. Bir kısım da belediye kentsel dönüşüm tarafından yapılacak. Orda da tabi 5-6 aylık süre içerisinde imzalar toplandı. Şuan muvafakatnameler verildi. Şu an blok temsilcileri belediyede gidip hem görüşmelerini hem cephe seçimlerini yapmaktalar. Şu an TOKİ tarafından yapılan konutlarda 1. etabın teslim edileceği 2'inci etabında bir kısmının teslim edileceği söylendi. Bizde alanlarda incelemelerde bulunuyoruz. Evlerin hızlı şekilde yapımları devam ediyor. Şubat ayında büyük ihtimalle büyük kısmı teslim edilecek" dedi.

"MAHALLE YENİ BİR YERLEŞİM ALANI OLACAK"

Ağır hasarlı binaların çoğunun yıkıldığını aktaran Köse, "Bazı blok tarzlarında bir tarafı ağır bir tarafı az yada orta hasarlı olan binalar vardı. İtiraz sonucunda yada mahkemelik durumdan dolayı tekrardan ağıra dönenenler oldu. Her hafta bunlar yenileniyor. Her hafta bir binanın ağır hasar döndüğü yazısı geliyor. Ondan dolayı da bina yıkımları da halen devam etmekte. Abdullahpaşa Mahallesi alt yapısı, çevre düzeni, sosyal donatılarıyla olsun artık daha yeni bir yerleşim alanı olacak" diye konuştu.

(İHA)

Hem yıkım, hem yapım çalışması sürüyor, bir mahalle 2 bin 251 konutla hızla dönüşüyor
Hem yıkım, hem yapım çalışması sürüyor, bir mahalle 2 bin 251 konutla hızla dönüşüyor
Hem yıkım, hem yapım çalışması sürüyor, bir mahalle 2 bin 251 konutla hızla dönüşüyor
Hem yıkım, hem yapım çalışması sürüyor, bir mahalle 2 bin 251 konutla hızla dönüşüyor
Hem yıkım, hem yapım çalışması sürüyor, bir mahalle 2 bin 251 konutla hızla dönüşüyor
Hem yıkım, hem yapım çalışması sürüyor, bir mahalle 2 bin 251 konutla hızla dönüşüyor
Hem yıkım, hem yapım çalışması sürüyor, bir mahalle 2 bin 251 konutla hızla dönüşüyor
Hem yıkım, hem yapım çalışması sürüyor, bir mahalle 2 bin 251 konutla hızla dönüşüyor
Hem yıkım, hem yapım çalışması sürüyor, bir mahalle 2 bin 251 konutla hızla dönüşüyor
Hem yıkım, hem yapım çalışması sürüyor, bir mahalle 2 bin 251 konutla hızla dönüşüyor
Hem yıkım, hem yapım çalışması sürüyor, bir mahalle 2 bin 251 konutla hızla dönüşüyor
Hem yıkım, hem yapım çalışması sürüyor, bir mahalle 2 bin 251 konutla hızla dönüşüyor
Hem yıkım, hem yapım çalışması sürüyor, bir mahalle 2 bin 251 konutla hızla dönüşüyor
Hem yıkım, hem yapım çalışması sürüyor, bir mahalle 2 bin 251 konutla hızla dönüşüyor

Malatya, Elazığ, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hem yıkım, hem yapım çalışması sürüyor, bir mahalle 2 bin 251 konutla hızla dönüşüyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Arsenal maçında kafatası kırılan Raul Jimenez ameliyat oldu Paranoid şizofreni hastası olan baba 'şeytan' olduğunu düşündüğü 11 aylık bebeğini nehre attı 21 yıl hapis cezasıyla aranan suçlu simit satarken yakalandı: Nereden bileyim arandığımı Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı Doğal gazda yıl sonuna kadar zam olmayacak Çukur'un 106. bölümünden ilk sahne yayınlandı! Selim Koçavalı öldü mü?
Son Dakika! Bahçeli'den Son Dakika! Bahçeli'den "Ordu Katar'a satıldı" diyen CHP'li Başarır'a sert tepki: Silahlı kuvvetlere zilletin lekesi sürülemez         
11:02
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor         
10:49
Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı         
10:37
Ağabeyine Ağabeyine "Ben ablamdayım" mesajı atan 14 yaşındaki Eylül'den bir haftadır haber alınamıyor         
10:27
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Adana'da 1 lira 75 kuruşluk kapkaç yapan 2 hırsız tutuklandı Adana'da 1 lira 75 kuruşluk kapkaç yapan 2 hırsız tutuklandı         
09:52
İlk aşılar 11 Aralık'ta uygulanacak, ilk iki doz aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak İlk aşılar 11 Aralık'ta uygulanacak, ilk iki doz aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak         
09:39
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
Edirneliler kar yağışını müzik eşliğinde böyle kutladı Edirneliler kar yağışını müzik eşliğinde böyle kutladı         
07:52
Kısıtlamalara rağmen parti yapan gruba polis baskını! 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi Kısıtlamalara rağmen parti yapan gruba polis baskını! 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi         
04:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı         
03:21
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
00:09
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı         
19:41
Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaradan çıkarılan toprakta saklı Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaradan çıkarılan toprakta saklı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 11:22:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hem yıkım, hem yapım çalışması sürüyor, bir mahalle 2 bin 251 konutla hızla dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei