"Hem Yol, Hem Kaldırım Hem de Parkımız Hayırlı Olsun" - Son Dakika

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "HEM YOL, HEM KALDIRIM HEM DE PARKIMIZ HAYIRLI OLSUN"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, pandemi döneminde sokağa çıkma yasağında yol yapımı, park yapımı ve asfaltlama çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Erenköy Mahallesinde Onurlu Caddesinde incelemelerde bulunan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yol çalışması yapılan alanda şu açıklamalarda bulundu:

"Melikgazi Belediyesi olarak yine pandemi sürecini fırsat bilerek yol çalışması yapıyoruz. Yeni konutların yapılması ile imar planında yer alan yolların açılmasını gerçekleştiriyoruz. Erenköy mahallesin bu bölgesinde binaların yapılması tamamlanmış olup, Onurlu caddesinde alt yapı çalışmasını yapıyoruz. Yol açılması, yaya yolu, orta refüj ile park yapımını aynı anda gerçekleştiriyoruz. Öncelikle yol kot farkını giderdik. İki şeritli geliş gidiş olmak üzere 8 metre genişliğinde ve 750 metre uzunluğundaki yol çalışması 2 hafta sonu tamamlanarak asfaltlanacaktır. Onurlu Caddesinde 3000 metrekare kaldırım çalışması yapılmaktadır. Bölge halkına hayırlı olsun. "

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak öncelikle şehir içi yolları güvenli ve seri hale getirmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.