Hem Yürekleri Hem de Köpekleri Isıtan Hareket
1 saat önce
Hem yürekleri hem de köpekleri ısıtan hareket Mağaza önünde üşüyen köpeklere dayanamadı, üstlerini örttüİSTANBUL - Bahçelievler'de bir genç kız çalıştığı alışveriş merkezinin girişindeki kaldırımda yatan köpeklerin üzerini mağazada bulunan şallarla örttü.
Hem yürekleri hem de köpekleri ısıtan hareket
Mağaza önünde üşüyen köpeklere dayanamadı, üstlerini örttü
İSTANBUL - Bahçelievler
'de bir genç kız çalıştığı alışveriş merkezinin girişindeki kaldırımda yatan köpeklerin üzerini mağazada bulunan şallarla örttü. Genç
kız hareketiyle soğuk günlerde hem yürekleri hem köpekleri ısıttı.
Soğuğun giderek etkisini arttırdığı günlerde Bahçelievler Yenibosna
'da görenlerin içini ısıtan görüntüler yaşandı. Yenibosna'da bir alışveriş merkezinin önündeki kaldırımda yatan ve soğuktan üşüyen köpekleri gören bir mağaza çalışanı, mağazadan aldığı şallarla köpeklerin üzerini örttü. Soğuk havaların yalnızca insanları etkilemediğini belirten genç kız duyarlılığıyla herkese örnek oldu. O anlar kameralara yansırken genç kızın duyarlı hareketini çevredeki vatandaşlar da dikkatle izledi.
"Kendilerini ısıtabiliyorlarsa hayvanları da ısıtabilirler"
Ben çok üşüyen bir insanım hava da çok soğuk ben içerdeyken çok üşüyorum onlar dışardayken öyle bir şey yapmak istedim. Herkesin yapabileceği bir şey değil, insanın boğazına taktığı bir şeyi bir hayvanın üstüne örtmesi herkesin aklına geleceğini düşünmüyorum. Kendilerini ısıtabiliyorlarsa hayvanları da ısıtabilirler" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:20 Kaynak: İHA
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