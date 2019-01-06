Son Dakika Haberleri: Hem Yürekleri Hem de Köpekleri Isıtan Hareket

Hem Yürekleri Hem de Köpekleri Isıtan Hareket

1 saat önce

İstanbul Bahçelievler'de bir genç kız çalıştığı alışveriş merkezinin girişinde yatan köpeklerin üzerini mağazada bulunan şallarla örttü.

Hem Yürekleri Hem de Köpekleri Isıtan Hareket, System.String[]
İstanbul Bahçelievler'de bir genç kız çalıştığı alışveriş merkezinin girişinde yatan köpeklerin üzerini mağazada bulunan şallarla örttü. Genç kız hareketiyle soğuk günlerde hem yürekleri hem köpekleri ısıttı.

Soğuğun giderek etkisini arttırdığı günlerde Bahçelievler Yenibosna'da görenlerin içini ısıtan görüntüler yaşandı. Yenibosna'da bir alışveriş merkezinin önünde yatan ve soğuktan üşüyen köpekleri gören bir mağaza çalışanı, mağazadan aldığı şallarla köpeklerin üzerini örttü. Soğuk havaların yalnızca insanları etkilemediğini belirten genç kız duyarlılığıyla herkese örnek oldu. O anlar kameralara yansırken genç kızın duyarlı hareketini çevredeki vatandaşlar da dikkatle izledi.

"Kendilerini ısıtabiliyorlarsa hayvanları da ısıtabilirler"

Köpeklerin üzerine örten genç kız, "Ben çok üşüyen bir insanım. Hava da çok soğuk. Ben içerideyken çok üşüyorum onlar dışarıdayken öyle bir şey yapmak istedim. Herkesin yapabileceği bir şey değil, insanın boğazına taktığı bir şeyi bir hayvanın üstüne örtmesi herkesin aklına geleceğini düşünmüyorum. Kendilerini ısıtabiliyorlarsa hayvanları da ısıtabilirler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:20 Kaynak: İHA

İstanbul, Bahçelievler, Genç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray ve Başakşehir, Kamp İçin Antalya'ya Gitti Sivaslı Esnaf Ücretli Poşet Uygulamasına "Cüşet" Adını Verdiği Ürünle Çözüm Buldu

Beşiktaş, Isimat-Mirin Transferini KAP'a Bildirdi Benzinciye Dalan Sürücü, Köpeğine Sarılarak Uyudu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 10:46:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hem Yürekleri Hem de Köpekleri Isıtan Hareket
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]