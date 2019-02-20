Son Dakika Haberleri: Hematoloji-Onkoloji Hastanesinde Sona Yaklaşıldı

Hematoloji-Onkoloji Hastanesinde Sona Yaklaşıldı

9 dakika önce

100 yatak kapasiteli olarak planlanan Hematoloji-Onkoloji Hastane binasında çalışmaların sona gelindiğini belirten Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, kanser hastalarının tedavilerinin tüm aşamalarının bu merkezde yapılabileceğini söyledi.

Hematoloji-Onkoloji Hastanesinde Sona Yaklaşıldı, System.String[]
100 yatak kapasiteli olarak planlanan Hematoloji-Onkoloji Hastane binasında çalışmaların sona gelindiğini belirten Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, kanser hastalarının tedavilerinin tüm aşamalarının bu merkezde yapılabileceğini söyledi.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten ve başhekim yardımcılarıyla birlikte, kanser hastalarına hizmet verecek olan Hematoloji-Onkoloji Hastanesinde incelemelerde bulundu. Rektör Demirdağ, 7 bin 50 metrekare alan üzerine yapılan 100 yatak ve 15 poliklinik kapasiteli hastanenin çalışmalarında sona gelindiğini ifade etti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, "100 yatak kapasiteli olarak planlanan hastane binasında çalışmaların sonuna gelindi. Kanser hastalarının tedavilerinin tüm aşamaları bu merkezde yapılabilecek. Hastane binası yeni yapılan Onkoloji ve Tedavi Merkezinin üstüne ilave olarak yapıldı. Hastanemiz 7 bin 50 metrekare toplam yapı alanı olmak üzere, 2 adet linak ünitesi, 1 adet BRAKİ ünitesi, 1 adet CT/SIM ünitesi, 6 adet öğretim üyesi ofisi, 15 adet poliklinik, planlama odaları, toplantı salonu ve personel çalışma alanları bulunmakta. İnşaatta çalışmaları tamamlanmak üzere. Bu yatırımın ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:40 Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Kutbeddin Demirdağ, Güncel
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