Hematoloji-Onkoloji Hastanesinde Sona Yaklaşıldı

100 yatak kapasiteli olarak planlanan Hematoloji-Onkoloji Hastane binasında çalışmaların sona gelindiğini belirten Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, kanser hastalarının tedavilerinin tüm aşamalarının bu merkezde yapılabileceğini söyledi.

100 yatak kapasiteli olarak planlanan Hematoloji-Onkoloji Hastane binasında çalışmaların sona gelindiğini belirten Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, kanser hastalarının tedavilerinin tüm aşamalarının bu merkezde yapılabileceğini söyledi.



FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten ve başhekim yardımcılarıyla birlikte, kanser hastalarına hizmet verecek olan Hematoloji-Onkoloji Hastanesinde incelemelerde bulundu. Rektör Demirdağ, 7 bin 50 metrekare alan üzerine yapılan 100 yatak ve 15 poliklinik kapasiteli hastanenin çalışmalarında sona gelindiğini ifade etti.



Çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, "100 yatak kapasiteli olarak planlanan hastane binasında çalışmaların sonuna gelindi. Kanser hastalarının tedavilerinin tüm aşamaları bu merkezde yapılabilecek. Hastane binası yeni yapılan Onkoloji ve Tedavi Merkezinin üstüne ilave olarak yapıldı. Hastanemiz 7 bin 50 metrekare toplam yapı alanı olmak üzere, 2 adet linak ünitesi, 1 adet BRAKİ ünitesi, 1 adet CT/SIM ünitesi, 6 adet öğretim üyesi ofisi, 15 adet poliklinik, planlama odaları, toplantı salonu ve personel çalışma alanları bulunmakta. İnşaatta çalışmaları tamamlanmak üzere. Bu yatırımın ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Tanzim Satışla Balıkesir'de 2 Günde 15 Ton Patates Satıldı

Hasta Bezinde de Haksız Fiyat Artışı Tespit Edildi

Temel Karamollaoğlu, Tartışmaya Yol Açan Ordu Adayını Böyle Savundu: Etkin Pişmanlık

Burcu Esmersoy'dan Kadınların İçini Rahatlatan Açıklama: Benden Onlara Zarar Gelmez