Son Dakika Haberleri: "Hemdem" ile Türkiye'nin doğusuna yolculuk başlıyor
Son Dakika Güncel 'Hemdem' ile Türkiye'nin doğusuna yolculuk başlıyor

"Hemdem" ile Türkiye'nin doğusuna yolculuk başlıyor

1 saat önce

Gökhan Türkmen ve Serkan Ölçer Yepyeni Bir Projeyle Müzikseverlerle Bir Araya Geliyor

Uzun yıllardır süren dostluklarını, 2017'de GTR Müzik etiketi ile piyasaya çıkan "Zar" adlı parça ile süsleyen Gökhan Türkmen ve Serkan Ölçer bu kez iki sezonu kapsayan özel projeyle ile bir araya geliyor; "Hemdem".

Bir konser serisi olarak hazırlanan "Hemdem", Gökhan Türkmen'in repertuarından seçilen unutulmaz eserlerin yer aldığı ve Türkiye'nin Doğu illerini kapsayan bir proje olarak müzikseverlere sunuluyor.

Şanlıurfa, Malatyave Sivas'ta başlayacak "Hemdem" konserleri, gelecek aylarda diğer Doğu illerinde devam edecek. Kral Pop Radyo'nun iletişim sponsorluğunda gerçekleşecek konserlerde müzikseverler iki gitarın ruhun derinliklerine inen performansını deneyimleyecekler.

Gökhan Türkmen, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:39 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD basını, kritik operasyon öncesi Türkiye'nin elindeki tank sayısını duyurdu
Gamze Özçelik'ten olası sınır ötesi operasyon öncesi Mehmetçik'e destek! Trump: Kürtlere savaşsın diye muazzam para ödedik ÖSO'dan YPG'ye gözdağı: Türkiye'den emir bekliyoruz, bölgeyi teröristlerden temizleyeceğim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 16:45:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Hemdem" ile Türkiye'nin doğusuna yolculuk başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]