Hemen denemeniz gereken Android 11 özellikleri - Son Dakika

Android'in en son ve en büyük sürümü çıkalı bir kaç ay oldu ve yavaş yavaş daha fazla cihaza doğru yol aldı. Samsung, geçtiğimiz günlerde Android 11'in bazı Galaxy cihazlarında kullanıma sunulduğunu duyurdu ve şirketin en yeni telefonlarına yeni ve heyecan verici özellikler ekledi. Başlıca Android güncellemelerinde her zaman olduğu gibi lansmanın geri kalanı biraz zaman alacaktır.

Telefonunuzun güncellemeyi almasını beklemek istemiyorsanız, her ikisi de Android 11'i yüklü olarak kutudan çıkan Google'ın Pixel 4a 5G veya Pixel 5'ini alabilirsiniz.

Yeni işletim sisteminde, telefonunuzu her gün nasıl kullanacağınız konusunda büyük bir fark yaratan ince ince ayarlar bulacaksınız. Örneğin, herhangi bir uygulamadan mesajlaşmayı kolaylaştıran yeni bir Bubbles sohbet özelliği var. Favorimiz olan, akıllı ev cihazlarına bir kaydırmayla erişmek için yeni hızlı kontroller sayfası ve birisinin bir sorunu gidermesine yardımcı olmak için en sevdiğiniz oyunu göstermek için yeni bir ekran kayıt aracı var.

İşte karşınızda, en sevdiğimiz Android 11 özelliklerinden yedi tanesi ve bunların nasıl kullanılacağı.

Android 11 hızlı kontrolleri gerçekten öne çıkan özelliklerdir

Android 11'i yükledikten sonra yapmanız gereken ilk şey, yeni hızlı kontrol ekranını açmak için telefonunuzdaki güç düğmesine uzunca basmaktır. En azından Pixel'de, bu ekran size üst kısımda güç kontrol seçenekleri sunar ve Google Pay kartlarınıza ve biniş kartlarınıza kısayollar sağlar. Daha sonra bunun altında Android 11'in en beğendiğimiz özelliğini bulacaksınız - akıllı ev cihazları için hızlı kontroller.

Menü düğmesine dokunarak ve kontrol ekle veya düzenle'yi seçerek bu ızgaraya akıllı ev cihazları ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

Google Asistan sizin için beklemede kalabilir

Beklemede kalmak, aynı sıkıcı müziği döngüde dinlemek yerine, Google Asistan'a yeni bir özellik getiriyor ve Pixel 4a 5G ve Pixel 5 ile giriş yaptı.

Benim için Beklet olarak adlandırılan Google Asistan'ın yeni numarası, ekranda, yapmak istediğiniz her şeyi yapabileceğinizi bilmenizi sağlayan bir komut istemi gösterir ve sonunda birisi cevapladığında telefonunuz sizi uyarır.

Özelliğin çalışması için Telefon uygulamasını açıp, üç noktalı menü simgesine ve ardından Ayarlar'a dokunarak açmanız gerekir. Seçenekler listesinden Benim için beklet'i seçin, sonra açın.

Şimdi, telefonunuz bir müşteri hizmetleri numarasını aradığınızı algıladığında ve titreşim, sessiz mod veya rahatsız etmeyin kapalıyken, çağrı içi ekranda, yerleştirildiğinizde basabileceğiniz bir Benim için Beklet düğmesi olacaktır.

Başlat'a dokunun ve ardından telefonu kapatmamanızı hatırlatan bir ekran görünecektir. Görüşme sırasında müzik dinleyemez veya telefonunuzu video oynatmak için kullanamazsınız.

Çağrı ekranının hemen altında söylenenleri okuyabileceğiniz veya görüşmeye döndüğünüzde kaldığınız yerden devam edebileceğiniz canlı olarak gösterilen bir metin dökümü olacaktır.

Beklemeden çıkardığınızda, birisinin sizinle konuşmak için beklediğini size bildirmek için telefonunuz, sanki bir arama alıyormuş gibi titreşmeli ve çalmalıdır, böylece aramayı devam ettirebilirsiniz.

Yeni mesaj bildirimleri ilgi odağı oluyor

Android 11'i yükledikten sonra, Google Mesajlar gibi tüm mesajlaşma uygulamalarınızdan gelen uyarıların bildirim tepsinizde özel bir Görüşmeler bölümü olduğunu fark edeceksiniz.

Değişiklik, en çok ilgilendiğiniz uyarıları bulmanızı kolaylaştırır, ancak çok fazla mesaj alırsanız, bu bölüm bile karışık olabilir.

Google'ın yeni uyarılarınızı kendi başına düzenlemesine izin vermek yerine, yakından takip etmek istediğiniz sohbete uzun basın ve Öncelik'i seçin. Bunu yapmak, o ileti dizisindeki yeni iletileri tüm konuşma uyarılarınızın en üstüne taşır, Kabarcıklar'ı açar (daha fazlası aşağıdadır) ve kişinin avatarını bildirim tepsisinde ve kilit ekranında uyarı simgesi olarak kullanır.

Gerçekten değerli bilgiler sunmayan standart metin uyarısı yerine bildirim tepsisine bakıp bir profil simgesi görebilmek hoş bir dokunuş.

Arkadaşlarınız için Mesajlaşma Balonları faydalı olacak gibi görünüyor

Bubbles'ı hatırlıyor musun? Bu özelliğin Android 10'un bir parçası olması gerekiyordu, ancak Google bunu son dakikada çekti. Android 11 için daha iyi hale getirdi.

Baloncuklar, Facebook Messenger'ın "sohbet başlıkları" özelliğine benzer. Etkinleştirildiğinde, ekranınızda küçük bir avatar - veya Kabarcık - görünür ve hangi uygulamayı kullanıyor olursanız olun görünür. Avatara dokunduğunuzda, uygulamayı tamamen açmadan o başlıktaki yeni mesajları okuyabileceğiniz ve gönderebileceğiniz küçük bir pencere açılacaktır. Balonu ekranınızın etrafında sürükleyebilir veya silmek için ekranın altına sürükleyebilirsiniz.

Bir konuşma için Baloncukları kullanmak için, bildirimin sağ alt köşesindeki küçük Kabarcıklar simgesine dokunun. Üzerine dokunmak, bu konu için hemen Bubbles'ı etkinleştirecektir. Alternatif olarak, o kişi için her zaman Bubbles kullanmak için bir görüşmeyi öncelik olarak işaretleyebilirsiniz.

Ardından, çeşitli Bubbles sohbetlerinizin simgelerini ekranınızda sürükleyebilir veya konuşmak istediğiniz kişinin avatarına dokunabilirsiniz ve şu anda kullandığınız uygulamadan çıkmadan ileti dizisi açılacaktır. Bunun, Chat Heads gibi dağınık ve düpedüz ezici olabilen ya hep ya hiç özelliği yerine, her konuya dayalı bir tercihli özellik olması sevindirici.

Belirli bir konuşma balonundan kurtulmak için, simgeyi ekranınızın altında görünen küçük X işaretine sürüklemeniz yeterlidir.

Bubbles'ı tamamen devre dışı bırakmak, herhangi bir veya tüm uygulamaların potansiyel olarak can sıkıcı özelliği tetiklemesine izin vermemek istiyorsanız, Ayarlar uygulamasını açın ve Bubbles'ı arayın. Baloncukları tamamen kapatmak için bir ayar olacaktır.

Uygulama geliştiricilerin, uygulamalarını Bubbles ile çalışacak şekilde güncellemeleri gerekecek ve şu anda Google'ın Mesajlar uygulamasının çalıştığını onaylayabilirim. Facebook Messenger, Android 11 beta programı boyunca çalıştı, ancak Android 11'in yayınlanmasından sadece birkaç gün önce yapılan bir güncelleme, entegrasyonu bozmuş veya devre dışı bırakmış gibi görünüyor. Bubbles'ı belirli bir uygulamayla aynı anda çalıştırmada sorun yaşıyorsanız, geliştiriciye ulaşmanızı ve Bubbles için destek eklemeyi planlayıp planlamadığını görmenizi öneririz.

Android 11, daha keyifli müzik kontrollerine sahip

Android 11'de, artık bekleyen bildirim olarak görünmeyen yeni bir oynatma kontrolü var. Bunun yerine, hızlı ayarlar panelinin bir parçası olarak görünen küçük bir kutu var. Yeni kontrol kutusundan şarkıları çalmakta olduğu cihazlarda atlayabilir, geri dönebilir, oynatabilir, duraklatabilir veya değiştirebilirsiniz.

Bir şarkı çalmaya başladığınız anda, yeni medya kontrolleri kullanılabilir olacaktır. Eski bildirimden çok daha iyiler.

Yerleşik bir ekran kaydedici

Ekran görüntüleri, ekranınızdaki bir şeyi yakalamanın hızlı ve kolay bir yoludur, ancak bir kaydın eldeki göreve daha uygun olduğu zamanlar vardır. Örneğin, oyun becerilerinizi sergilemek veya bir hatanın nasıl göründüğünü göstermek istiyorsanız!

Android 11'i yükledikten sonra Hızlı Ayarlar panelinde Ekran Kaydı aracını bulabilirsiniz. Görünmüyorsa, panelinize eklemek için kalem simgesine dokunun.

Ekran Kaydı simgesine dokunun ve mikrofonunuzun ses kaydetmesini ve dokunma etkileşimlerinizin videoda vurgulanmasını isteyip istemediğinizi seçin. Kaydı durdurmak için Ekran Kaydı bildirimine dokunun. Video, kaydı düzenleyebileceğiniz ve paylaşabileceğiniz kamera rulonuza kaydedilecektir.

Pixel sahipleri için: Uygulama Önerileri, uygulama yuvanızın yerini alır

Android 11'i yükledikten sonra bir noktada, ana ekranda uygulama önerilerini etkinleştirmenizi isteyen bir istem göreceksiniz. Esasen, yeni uygulama önerileri, telefonunuzdaki uygulama yuvasının yerini alacak ve günün belirli zamanlarında hangi uygulamaları kullandığınıza bağlı olarak, uygulamaları telefonunuzda öne çıkaracak ya da gizleyecektir.

Uygulamaların etrafında parlayan bir kenarlık vardır ve telefonunuzun bunları eklediğini size bildirir ve ana ekranınıza geri döndüğünüzde sık sık farklı olanları görürsünüz. Bu öneriyi ana ekranınıza sabitlemek için uygulama simgelerinden herhangi birine uzun süre basabilirsiniz.

Farklı bir e-posta uygulaması kullandığınız için Gmail gibi bir şeyin gösterilmesini istemiyorsanız, uygulamaların öneri olarak görünmesini de engelleyebilirsiniz.

Uygulama Önerilerine erişmek ve sizin için nasıl çalıştığını özelleştirmek için, ana ekranınıza uzun basın ve Ana Ekran Ayarları'nı ve ardından Öneriler'i seçin. Burada, uygulama çekmecesinde ve ana ekranda önerileri kontrol edebilir veya uygulamaların listede görünmesini engelleyebilirsiniz.