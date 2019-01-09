Hemıngton Kreatif Direktörlüğü'ne Sascha A. Klumpp Atandı
1 saat önce
Saf yün, kaşmir ve ipeğin büyüleyici dokusunu modern tasarımlarla birleştiren smart casual erkek giyim markası Hemington'da Kreatif Direktör pozisyonuna, Sascha A. Klumpp atandı.
Kariyeri boyunca, Burlington, Roy Robson, Bugatti Bags, Celine Dion gibi dünyaca ünlü markalarda baş tasarımcı, marka yönetmeni ve kreatif direktör olarak çalışan deneyimli Alman tasarımcı, 1 Ocak 2019 itibarıyla Hemington Kreatif Direktörü olarak göreve başladı.
Sascha A. Klumpp Hemington'da, tüm koleksiyon konseptinin oluşturulması, tasarımların hayata geçirilmesi ve marka kreatif faaliyetlerinin yönlendirilmesi alanlardan sorumlu olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:10 Kaynak: Bültenler
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