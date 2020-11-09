Hemingway'den "Bizim ya da Hiç Kimsenin" - Son Dakika

ABD'li romancı, hikaye yazarı ve gazeteci Ernest Hemingway'in "Bizim ya da Hiç Kimsenin" (To Have And Have Not) başlıklı romanı, Osman Şenkul'un çevirisiyle, Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

Hemingway'in, "The Torrents of Spring" adlı kitabından sonra, ABD'de geçen ikinci kitabı olan Bizim ya da Hiç Kimsenin, odağında Florida Key West'te balıkçı teknesi kaptanı olan Harry Morgan'ın olduğu, 1929 Büyük Bunalım sonrasında, Küba ve Florida arasında yapılan mal ve insan kaçakçılığına bulaşan balıkçıların, rıhtımdaki serserilerin, yaşamın kıyısındaki aydınların dünyasını anlatıyor.