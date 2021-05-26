Hemipleji Nedir ve Neden Olur? Hemipleji Belirtileri, Tanısı ve Tedavisi

Hemipleji halk arasında inme olarak da bilinen bir hastalıktır. Özellikle belirli yaş itibari ile Hemipleji aniden gelişebilmektedir. Hemipleji hareket kaybı ile birlikte ortaya çıkar.

Hemipleji Nedir?

Hemipleji inme veya felç olarak adlandırılan bir tür nörolojik hastalıktır. Hemipleji beyin damarlarının tıkanması sonucu ortaya çıkmaktadır. En tehlikeli nörolojik hastalık olarak bilinen Hemiplejide vücudun sinir sistemi önemli ölçüde etkilenir. Hemipleji hastalığında beyni besleyen damarlar önemli ölçüde tıkanmıştır. Bunun sonucunda ise Hemipleji ortaya çıkar.

Hemipleji Neden Olur?

1) Obezite

Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgilere göre obezite beyin damarlarını tıkayıcı etkileri doğurmaktadır. Beyin damarları tıkanmış bir kişide de Hemipleji gelişmektedir. Hemipleji aniden ortaya çıktığından dolayı obezite büyük bir risk teşkil etmektedir.

2) Yaşlılık

İlerlemiş yaş da yine bu hastalık için önemli bir risktir. Yaşlılığa bağlı olarak beyin damarlarında tıkanıklıklar meydana gelebilir. Hemipleji da ilerlemiş yaş ile birlikte ortaya çıkabilir.

3) Travma

Travma da yine Hemipleji nedenleri arasında yer almaktadır. Özellikle beyin ve baş kısmına alınan travmatik fiziksel hasarlar sonucunda aniden gelişen inme hastalığı ortaya çıkabilmektedir.

4) Kolesterol

Kolesterol bir kan basıncı hastalığıdır. Yüksek kan basıncı nedeni ile birlikte ortaya çıkan kötü kolesterol sonucunda da hastada yine inme belirtilieri ortaya çıkmaktadır. Kolesterol Hemipleji için önemli bir risktir. Bundan dolayı kolesterol dengelenmesi son derecede önemlidir.

5) Hipertansiyon

Hipertansiyon bir tansiyon hastalığıdır. Tansiyon hastalığı ilerlemiş olduğu durumlarda Hemipleji gelişebilmektedir. Hemipleji nedenleri arasında en büyük nedenlerden birisi de hipertansiyon görülmektedir.

Hemipleji Belirtileri

1) Konuşma Bozuklukları

Hemipleji için en önemli belirti arasında konuşma bozukluğu gelmektedir. Konuşma bozukluğu önemli bir belirtidir. Kişide beyin damarlarında tıkanmalar meydana geldiği için konuşma bozukluğu da gelişmektedir. Konuşma bozukluğu gün geçtikçe daha da kötü bir hal almaktadır.

2) Hafıza Kayıplığı

Hafıza kaybı da Hemipleji belirtileri arasında yer almaktadır. Hemipleji sonucunda hafıza kaybı meydana gelir. Gün içerisinde hafıza kaybı giderek şiddetlenir. Kişi en ufak şeyi dahi unutur hale gelebilir.

3) Yürüme Zorluk

Hemipleji belirtileri arasında yürümede zorluk gelmektedir. Yürümede zorluk ve konuşma da güçlük aynı anda ortaya çıkabilir. Kişi merdiven çıkmakta da dahi zorlanabilir. İlerlemiş olan Hemipleji vakalarında ise ayakta durmak da dahi güçlük çekilmektedir.

Hemipleji Tanısı ve Tedavisi

Hastalığın tanısı için bir takım beyin tomografileri çekilir. Beyin tomografileri ile birlikte hastadan emar da istenebilir. Bunun sonucunda Hemipleji tespit edilir. Hemipleji belirtileri için tedavi seçenekleri geliştirilmiştir. Bu hastalık için bir takım fizik tedavisi yapılmaktadır. Fizik tedavisi ve rehabilitasyon ile birlikte Hemipleji için en etkili tedavi seçeneği geliştirilmiş olur.

Hemipleji tedavisinde uygulanan bir diğer tedavi ise ilaç tedavisidir. İlaç tedavisi ile birlikte beyin damarlarının tıkanıklıkları açılması hedeflenir. İlaç tedavisi uzun süreli olan bir tedavidir. Hastanın ilaç tedavisini ne kadar zaman kullanacağı ancak doktor tarafından belirlenir. Doktor tarafından hastanın ilaç tedavisine uygun olup olmadığı da tespit edilmektedir. Hemipleji tedavisi uzun süreli olabilir. Bu şekilde hasta uzun süreli bir tedavi sürecine girer.