Hemodiyaliz hastaları paletli ambulansla kurtarıldı - Son Dakika
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Hemodiyaliz hastaları paletli ambulansla kurtarıldı

6 saat önce

Kayseri'de Yahyalı Devlet Hastanesi'ne tedavi için hasta getiren ambulans yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanınca, hastaların yardımına paletli ambulans yetişti.

Hemodiyaliz hastaları paletli ambulansla kurtarıldı, System.String[]

Kayseri'de Yahyalı Devlet Hastanesi'ne tedavi için hasta getiren ambulans yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanınca, hastaların yardımına paletli ambulans yetişti.


Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Büyükçakır ve Delialiuşağı Mahallesi'ndeki Ümmügülsüm Temel ve Kamil Ceylan'ı Yahyalı Devlet Hastanesi hemodiyaliz ünitesine getiren ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplandı. 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile irtibata geçen ekipler paletli ambulans talep etti. Yardım çağrısı sonrasında bölgeye ulaşan paletli ambulansa alınan hastalar, Delialiuşağı Aile Sağlığı Merkezine ulaştırılarak üşümesi engellendi.


112 ekipleri, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile görüşerek bölgeye belediye ekiplerinin gönderilmesini talep etti. Karayolları ve belediye ekiplerinin ortaklaşa çalışmaları ile hemodiyaliz hastaları Yahyalı Devlet Hastanesine sağ salim ulaştırılarak tedavi altına alındı. - KAYSERİ

Kayseri, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:11 Kaynak: İHA
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