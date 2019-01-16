Hemodiyaliz Hastalarının İmdadına Paletli Ambulans Yetişti
1 saat önce
Hemodiyaliz hastalarının imdadına paletli ambulans yetiştiKAYSERİ - Sağlık Bakanlığı'nın, zorlu kış şartlarının yaşandığı bölgelere tahsis ettiği paletli ambulanslar kar ve tipi nedeniyle yolları kapanan köy ve mezralarda mahsur kalan hastaların imdadına yetişmeye devam ediyor.
Hemodiyaliz hastalarının imdadına paletli ambulans yetişti
KAYSERİ - Sağlık Bakanlığı
'nın, zorlu kış şartlarının yaşandığı bölgelere tahsis ettiği paletli ambulanslar kar ve tipi nedeniyle yolları kapanan köy ve mezralarda mahsur kalan hastaların imdadına yetişmeye devam ediyor.
İlimizde gece başlayan ve gün boyu devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile Kayseri
'ye yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Yahyalı
ilçesine bağlı mahallelerde yaşayan hemodiyaliz hastaları kar ve tipi engeline takıldı.
Yahyalı Devlet Hastanesi
yetkilileri Kayseri 112 Komuta Kontrol Merkezi ile iletişime geçti. 112 Komuta Kontrol Merkezinin koordinasyonu ile diyaliz hastaları kar paletli ambulansla evlerinden alınarak Yahyalı Devlet Hastanesi nakledildi.
Tedavileri gerçekleşen hastalar zorlu kış şartlarında verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek yetkililere teşekkürlerini iletti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:24 Kaynak: İHA
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