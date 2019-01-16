Son Dakika Haberleri: Hemodiyaliz Hastalarının İmdadına Paletli Ambulans Yetişti

Hemodiyaliz Hastalarının İmdadına Paletli Ambulans Yetişti

1 saat önce

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yolu kardan kapanan mahalleden çıkamayan hastalar, paletli ambulans yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Hemodiyaliz Hastalarının İmdadına Paletli Ambulans Yetişti, System.String[]
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yolu kardan kapanan mahalleden çıkamayan hastalar, paletli ambulans yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun kış şartlarının etkili olduğu ilçeye bağlı mahallelerde yaşayan bazı hemodiyaliz hastaları, hastaneye gidebilmek için yardım istedi.

112 Acil Komuta Kontrol Merkezine durumun iletilmesi üzerine, paletli ambulansla hastalar hastaneye nakledildi.

Yahyalı Devlet Hastanesi'ne götürülen hastaların tedavisi aksamadan sürdürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:26 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ambulansın Ulaşamadığı Hastayı Kepçeyle Çıkardılar Son Dakika! Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi

Son Dakika! CHP, 1'i Büyükşehir Belediye Olmak Üzere 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı ABD'de 800 Bin Federal Hükümet Çalışanı, 25 Gündür Maaş Alamıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 17:41:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hemodiyaliz Hastalarının İmdadına Paletli Ambulans Yetişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]