Son Dakika Haberleri: Hemofili hastalığına gen tedavisi İzmir'de başlıyor
Son Dakika Sağlık Hemofili hastalığına gen tedavisi İzmir'de başlıyor

Hemofili hastalığına gen tedavisi İzmir'de başlıyor

7 saat önce

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hemofili hastalığına yönelik gen tedavisi uygulamasına başlanacağı bildirildi.

Hemofili hastalığına gen tedavisi İzmir'de başlıyor, System.String[]

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hemofili hastalığına yönelik gen tedavisi uygulamasına başlanacağı bildirildi.

Ege Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada uluslararası bir ilaç firmasının hemofili hastalığına yönelik geliştirdiği ve kandaki pıhtılaşmayı yeniden sağlayan gen tedavisine Türkiye'den sadece Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin dahil edildiği belirtildi.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Gen Tedavisi Türkiye Koordinatörü Prof. Dr. Kaan Kavaklı, hemofili hastalığının tedavisinde gen tedavisi dışında kalıcı bir yöntem olmadığını ifade etti.

İngiltere'de başlayan araştırmaların son aşamaya ulaştığını bildiren Kavaklı, "Ülkemizde ilk kez yapılacak gen tedavisi uygulamasına kasım ayı içinde başlayacağız. Araştırma sürecinde hastalarımız bu tedaviden ücretsiz faydalanabilecek." açıklamasında bulundu.

EÜ Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Şahin ise hastanedeki çocuk ve erişkin hemofili merkezlerinin uluslararası akreditasyonunun bulunduğunu, gelecek 2 ayda 8 hastada gen tedavisinin uygulanacağını aktardı.

Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:40 Kaynak: AA
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