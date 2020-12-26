Hemofili hastası Mert mücadelesiyle "örnek" olmak istiyor - Son Dakika

Hemofili hastası Mert mücadelesiyle "örnek" olmak istiyor

26.12.2020 11:59

Antalya'da hemofili hastası olduğu için haftanın üç günü damar yolundan ilaç alan Mert Güler, zorlu geçen yaşamına rağmen kendi gibi hastalara umut olmak için mücadele veriyor.

Antalya'da hemofili hastası olduğu için haftanın üç günü damar yolundan ilaç alan Mert Güler, zorlu geçen yaşamına rağmen kendi gibi hastalara umut olmak için mücadele veriyor.

Ev hanımı Hatice ile emekli Lemi Güler'in tek çocukları Güler, 5 yaşındayken oyun oynadığı sırada yüksekten düşmesi sonucu bilinç kaybı yaşadı.

Kanaması durmadığı ve vücudundaki morarmalar nedeniyle hastaneye götürülen Güler'e kanın pıhtılaşma sorunuyla ortaya çıkan ağır hemofili teşhisi konuldu.

Güler 11 ay boyunca hastanenin yoğun bakım servisinde kaldı.

Tedavi sürecinin ardından ailesiyle Antalya'ya yerleşen Güler, yaşıtlarının koşup eğlendiği dönemde darbelere maruz kalmamak için bazı aktivitelerden mahrum yaşamayı öğrendi.

Hayat boyu ilaç kullanmayı gerektiren ve küçük darbelerde bile durmayan kanamalara yol açan hastalığa karşı mücadele veren Güler'in tedavisine Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam edildi.

Haftada üç kez damar yolundan ilaç almaya başlayan Güler, yaşadığı zorlukları ve yaşam mücadelesini birçok konferansta kendi gibi hastalarla paylaştı. Sekiz yıl önce tanıştığı Türkiye Hemofili Derneğinin tüm organizasyonlarına katılan Güler, bir yıldır da derneğin Antalya temsilciliğini yürütüyor.

Ziyaret ettiği hastalara ve ailelerine moral veren, sorunlarını çözmeye çalışan 26 yaşındaki Güler, düzenlediği toplantılarla da hemofili hastalarını bir araya getirip kaynaşmalarını sağlıyor.

Hastalıkla ilgili tecrübesini aktarıyor

Kongre ve etkinlik organizatörü Güler, AA muhabirine, zor bir çocukluk dönemi ve hayatı olsa da zamanla hastalığıyla yaşamayı öğrenmek zorunda kaldığını söyledi.

Çok kanamalı bir hayatı olduğunu, özellikle oyun oynarken dizinin ve ellerinin çok kanadığını anlatan Güler, çoğu zaman günlerce hastanelerde kaldığını, devamsızlıklarla dolu bir eğitim hayatını geçirdiğini dile getirdi.

Diğer arkadaşları gibi rahatça oynayamadığı için kendini kötü hissettiğini, üzüldüğünü aktaran Güler, "Ailemi ve doktorlarımı dinlemediğimde kanamalarım oluyordu. Sonrasında hastane ve rehabilitasyon sürecim başlıyordu." dedi.

Güler her şeye rağmen hiçbir zaman pes etmediğini, çabaladığını belirterek şöyle konuştu:

"Hep benim gibi hasta olanlara yardım etmek istiyordum. Günlerce neler yapabileceğimi düşündüm. Yıllar önce tanıştığım dernek bünyesinde çok sayıda organizasyon düzenledim. Çektiğim zorlukları, hastalık konusundaki tecrübelerimi insanlarla paylaştım. Hep olumlu dönüşler aldım. Anlattıklarımdan sonra insanların hastalığıyla yaşamayı öğrenmek istemesi beni mutlu etti. Hep moral vermek istedim. Motivasyonlarını üst düzeyde tutmak için çabaladım. Hastane sürecinde birçok hastalık gördüm. Tek hastalık hemofili değil. İnsanların farklı hastalıklarla mücadelesini gördükçe kendimde bir enerji buldum. Çok daha ağır hastalıklar var. Eskiye nazaran sağlık durumum şimdi daha iyi."

Hemofili hastası Mert mücadelesiyle örnek olmak istiyor
Hemofili hastası Mert mücadelesiyle örnek olmak istiyor
Hemofili hastası Mert mücadelesiyle örnek olmak istiyor
Hemofili hastası Mert mücadelesiyle örnek olmak istiyor

Hemofili, oyunlar, Antalya, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hemofili hastası Mert mücadelesiyle 'örnek' olmak istiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hükümetten kentsel dönüşüm için yeni hamle: Vatandaşa verilen kredinin üst limiti 200 bin TL'ye çıkıyor Erkek model kullanan kuyumcu sosyal medyada olay oldu! İşte o kareler Sevgilisini öldürdükten sonra parçalara ayıran Rus tarihçiye 12 yıl hapis cezası verildi Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği isim ışıl ışıl parlıyor! Aralık ayının futbolcusu seçildi Ramo dizisi için kiralanan su fabrikasında olay çıktı! Fabrika sahibi jandarmayla mekana geldi Doğada fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi
Acil ameliyata aldılar! Kaybolan 1 metrelik yılbaşı süsü, evdeki köpeğin içinden çıktı Acil ameliyata aldılar! Kaybolan 1 metrelik yılbaşı süsü, evdeki köpeğin içinden çıktı         
12:31
Markete ekmek getiren kişi, kasiyer kızı metreyle taciz edince ortalık karıştı Markete ekmek getiren kişi, kasiyer kızı metreyle taciz edince ortalık karıştı         
12:14
Bomba iddia: Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'in aylık ücreti belli oldu Bomba iddia: Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'in aylık ücreti belli oldu         
12:12
Halk diken üstünde! ABD'nin Florida eyaletinde gökten Halk diken üstünde! ABD'nin Florida eyaletinde gökten "iguana" yağıyor         
11:49
Televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyumda kredi kartı taksit sayısı azaltıldı Televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyumda kredi kartı taksit sayısı azaltıldı         
11:23
48 saatlik su kesintisinin yaşanacağı Kocaeli'de bidon satışları patladı 48 saatlik su kesintisinin yaşanacağı Kocaeli'de bidon satışları patladı         
10:22
Eski Yunan Bakan: 3 cariyesiyle misafir edilen Abdullah Öcalan'ın valizinden dolarlar çıktı Eski Yunan Bakan: 3 cariyesiyle misafir edilen Abdullah Öcalan'ın valizinden dolarlar çıktı         
09:40
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
2. el otomobil piyasası durgunlaştı, fiyatlar yüzde 10 düştü 2. el otomobil piyasası durgunlaştı, fiyatlar yüzde 10 düştü         
09:30
Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler         
08:12
"Sağlık çalışanıyım" diye polisi kandırmaya çalışan kadın, ispatlayamayınca cezayı yedi         
06:38
DSÖ'den korona aşılarıyla ilgili hayalleri yıkan sözler: Enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıt yok DSÖ'den korona aşılarıyla ilgili hayalleri yıkan sözler: Enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıt yok         
23:24
Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları         
16:42
Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi         
16:11
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular         
15:37
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2020 12:46:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hemofili hastası Mert mücadelesiyle "örnek" olmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei