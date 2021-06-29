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Hemogram testleri için kan alma kılavuzu yayınlandı - Son Dakika

Hemogram testleri için kan alma kılavuzu yayınlandı

29.06.2021 14:24
Hemogram testleri için kan alma kılavuzu yayınlandı, System.String[]

Genel sağlık durumu, tedavinin etkisi, hastalık sürecinin değerlendirilmesi ve birçok hastalığın tanı süreçleri için kullanılan tam kan sayımı (hemogram) testlerinde yaşanan hataları en aza indirgemek için 'Tıbbi Laboratuvarlarda Kan Sayımı Kılavuzu: Preanalitik Değişkenlerin Etkisi'...

Genel sağlık durumu, tedavinin etkisi, hastalık sürecinin değerlendirilmesi ve birçok hastalığın tanı süreçleri için kullanılan tam kan sayımı (hemogram) testlerinde yaşanan hataları en aza indirgemek için 'Tıbbi Laboratuvarlarda Kan Sayımı Kılavuzu: Preanalitik Değişkenlerin Etkisi' kılavuzu yayınlandı. Türk Biyokimya Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Mehmet Şeneş, Bu kılavuz ile bu preanalitik evrede yapılan hataları en aza indirmeyi amaçlamaktayız" dedi.

BD Türkiye'nin desteğiyle Türk Biyokimya Derneği Preanalitik Evre Çalışma Grubu tarafından hazırlanan kılavuz, hemen hemen tüm laboratuvar testlerine eşlik eden ve kişinin genel sağlık durumu ve varsa hastalıkları hakkında fikir veren tam kan sayımı (hemogram) testlerinin preanalitik evrede doğru uygulanmasına odaklanıyor.

Tam kan sayımı testini etkileyen değişkenlerin bilinmesi, preanalitik aşamada yapılan hatalar konusunda sağlık çalışanları üzerinde farkındalık yaratılması ve konu ile ilgili talimatların oluşturulması, uygulanması amacıyla hazırlanan kılavuz, tüm tıbbi laboratuvar çalışanları, hemşireler, flebotomistler, öğrenciler, araştırmacılar için kullanışlı, uygulanabilir bir referans kaynak olma niteliği taşıyor.

'TAM KAN SAYIMI TESTİNİ ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN BİLİNMESİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR'

Kılavuz ile ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Mehmet Şeneş, "Genel sağlık durumunu belirlemek; anemi, enfeksiyon, enflamasyon, kanama bozukluğu veya kanser gibi kan hücrelerini etkileyen çeşitli hastalık durumlarını teşhis etmek veya iyileşme durumunu takip etmek için yapılan tam kan sayımı testleri, biyokimya laboratuvarlarında yapılan analizler içerisinde ölçümü en çok yapılan testler arasında yer alıyor. Bu nedenle sayısal olarak preanalitik hatalardan en çok etkilenen testlerden birisi konumunda. Öte yandan tam kan sayımı testleri, Kovid-19 pozitif hastaların takibinde de Sağlık Bakanlığı tedavi algoritması içerisinde yer alıyor. Bu yüzden daha sağlıklı ve güvenilir sonuçlar için tam kan sayımı testini etkileyen değişkenlerin bilinmesi, preanalitik hataların önlenebilmesi büyük önem taşımaktadır. Türk Biyokimya Derneği olarak, bu kılavuz ile bu preanalitik evrede yapılan hataları en aza indirmeyi amaçlamaktayız. Kılavuzu referans kaynak alan iyi uygulamalar ile hastaların teşhis ve tedavi süreçlerine daha fazla katkı sağlanacağına, uzun vadede maliyet bakımından daha verimli laboratuvar çalışmalarının yapılacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Kılavuz, kan alma sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar, tüp ve iğne seçme kriterleri, numunelerin transferi, depolanması, numune ret kriterleri, hata kaynakları ve iyi uygulamalara dair bilgiler içeriyor. Kılavuza Türk Biyokimya Derneği'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.


Hemogram testleri için kan alma kılavuzu yayınlandı

Türkiye, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Hemogram testleri için kan alma kılavuzu yayınlandı - Son Dakika


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