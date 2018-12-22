Ankara
'nın Gölbaşı ilçesinde, Hempa Çocuk Derneği Gölbaşı Şubesi açıldı.
Derneğin Gaziosmanpaşa
Mahallesi'ndeki açılışında konuşan Duruay, derneğin Avrupa Birliği
Gönüllülük Programı'na akredite olan 6 binden fazla dernek arasındaki Türkiye
'nin en genç üyelerinden oluşan sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.
Dernek hakkında bilgi veren Duruay, "Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde 2004 yılında yayınlanan çocuk hakları evrensel bildirgesine dayanarak, 18 yaşından küçüklere verilen sivil toplum kuruluşu kurma hakkından yararlanarak Ankara'da kurulan ilk dernek olduk. Aynı zamanda Türkiye'nin en genç sivil toplum kuruluşuyuz." dedi.
Derneğin çalışmaları hakkında da bilgi veren Duruay, "Geçtiğimiz aylarda Suriye
'ye bir ziyarette bulunarak oradaki çocuklara oyuncak dağıttık. Şimdi o çocuklara okul seti dağıtmak için bir çalışmamız var. Önümüzdeki günlerde Diyarbakır
'ın Bismil
ilçesindeki anaokul ve ilkokullara kütüphane kurmaya başlayacağız." diye konuştu. Milletvekili Zeynep Yıldız
da, "Dernek bir tabela derneği olmadı. Birçok yardım yaptılar ve yapma ya da devam ediyorlar." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, derneğin açılışı yapıldı.
AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman
Özdemir, Hempa Çocuk Derneği Onursal Başkanı İbrahim Enes Duruay
ile çok sayıda davetli katıldı.