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Hemşehri derneklerinin ziyaretleri sürüyor

46 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, İnönülüler ve Yalımkaya Çevre Köyleri Derneklerinin yöneticileri ile bir araya geldi.

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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, İnönülüler ve Yalımkaya Çevre Köyleri Derneklerinin yöneticileri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren hemşehri dernekleri ile görüşmelerine devam ediyor. Bu doğrultuda İnönülüler Derneği ile Yalımkaya Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Sosyal Dayanışma Derneği, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. İlk olarak İnönülüler Derneği ile bir araya gelen Başkan Ataç, Dernek Başkanı Mehmet Kasap ve yönetiminden gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Tepebaşı Belediye Meclis üyesi Hasan Hüseyin Bolat'ın da bulunduğu ziyarette Başkan Ataç, dernek yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ataç'ın bir sonraki konukları ise Yalımkaya Muhtarı Paşa Cıbır ile Yalımkaya Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Bayar, Başkan Yardımcısı Bayram Yumrukaya ve Yalımkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yaşar Ol idi. Bu ziyarette de konukları Başkan Ataç'a gelecek dönem çalışmalarında başarılar diledi ve 14 Temmuz tarihinde Çatacık'ta gerçekleştirilecek 5'inci Geleneksel Çatacık Pikniğine davet etti.

Başkan Ataç da davetleri için misafirlerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Her iki ziyarette de konukları, Başkan Ataç ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:30 Kaynak: İHA
Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel
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