Hemşehrileri Bıyık'ı Bağrına Bastı
1 saat önce
Cumhur İttifakı ve AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, hemşerileri olan Kastamonululara konuk oldu. Bıyık, projelerini anlattı, Kastamonulular da destek sözü verdi
Cumhur İttifakı ve AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, hemşerileri olan Kastamonululara konuk oldu. Bıyık, projelerini anlattı, Kastamonulular da destek sözü verdi
Hemşehrileri Bıyık'ı bağrına bastı
Cumhur İttifakı ve AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, dernek ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Hafta sonu seçim çalışması için oldukça yoğun bir mesai harcayan Bıyık, kendi hemşerileri olan Kastamonulular Derneği'ni ziyaret etti. Hemşerileriyle çay sohbetinde bulunarak projelerini anlatan Bıyık, destek istedi.
SONUNA KADAR DESTEK SÖZÜ
Seçim beyannamesinde yer alan projeler hakkında bilgiler veren Bıyık, gönül belediyeciliği uygulayacağını belirterek, "Sürekli halkın içinde olacağım. Makamda oturan belediye başkanı olmayacağım. Sürekli çarşıda pazarda vatandaşla iç içe olacağım. Hemşerilerimin ve Darıcalıların yüzünü yere eğdirecek işler içinde olmadan ne söz verdiysem yapacağım. Asla hayal satmayacağım" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:25 Kaynak: Bültenler
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